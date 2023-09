Paris Major Premier Padel 2023: Lebron e Galan battono Bela/Yanguas, eliminate Brea/Gonzalez

È terminata da poco la quinta giornata del Greenweez Paris Major Premier Padel, quinto evento stagionale del circuito Premier Padel. Al Roland Garros (Parigi, Francia), si sono disputati oggi tutti i quarti di finale maschili e femminili e il divertimento non è ovviamente mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Sul campo Philippe Chatrier, Juan Lebron e Ale Galan si sono presi la rivincita contro Mike Yanguas e Fernando Belasteguin, che nei quarti a Roma li avevano battuti nettamente. Questa volta sono state le teste di serie numero 1 a vincere, in una partita emozionante e tirata soprattutto nel primo set. Avanti 5-4 e con il servizio a disposizione, El Lobo e Galan hanno fallito cinque set-point, ma sono poi riusciti a imporsi per 7-2 al tie-break dopo averne fallito un sesto; due break nel secondo set hanno successivamente sancito il 6-2 conclusivo per gli spagnoli, che hanno così strappato il pass per la seconda semifinale di fila nel circuito Premier Padel.

Ottima la prestazione di Fede Chingotto e Paquito Navarro, che hanno lasciato le briciole alle teste di serie numero 8, la coppia argentina formata da Maximiliano Sanchez e Luciano Capra. I finalisti di Roma e Madrid, teste di serie numero 4 del tabellone, hanno ceduto appena tre game agli avversari (superati 6-1 6-2) e hanno riconquistato una semifinale che era invece sfuggita loro al Premier Padel P1 di Mendoza, in Argentina.

A Mendoza – oltre che a Roma e Madrid – hanno invece trionfato Arturo Coello e Agustin Tapia (insieme sono la coppia n.3 del seeding), che oggi hanno faticato a un po’ a entrare in partita: opposti a Victor Ruiz e Lucas Bergamini (che avevano sconfitto proprio Coello e Tapia settimana scorsa nella tappa in Finlandia del World Padel Tour), teste di serie numero 9 del seeding, lo spagnolo e l’argentino hanno perso il primo set e sono subito andati sotto di un break. Ma i due campionissimi si sono ritrovati e da lì in poi hanno infilato un parziale di 12 giochi a 2, chiudendo 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 44 minuti. Tra i plurititolati Coello e Tapia e l’ennesima finale ci sarà ora la coppia composta dagli spagnoli Coki Nieto e Jon Sanz (10), che dopo aver sorpreso Momo Gonzalez e Sanyo Gutierrez hanno fatto valere i pronostici contro i connazionali José Antonio Diestro e Javier Leal, pur perdendo il primo set: 5-7 6-3 6-2 lo score finale dopo una partita durissima durata più di due ore (da segnalare che il match è stato sospeso per alcune ore a inizio secondo set per via del troppo caldo).

Passando al torneo femminile, va subito sottolineata una sorpresa. Se nella parte alta del torneo parigino la semifinale sarà infatti quella da tutti pronosticata – Josemaria/Sanchez-Araujo/Salazar (che alle 14 aprirà il programma di giornata sul Philippe-Chatrier) – nella parte bassa non ci sarà la riedizione della sfida di Madrid: a contendere un posto in finale a Ortega/Triay, avanti soffrendo, non saranno Brea/Gonzalez, ma Castello/Osoro, artefici dell’exploit di giornata sui campi del Roland Garros.

Sulla ‘Piste 7’ Bea Gonzalez e Delfi Brea – che a Madrid avevano conquistato il titolo al termine di una finale incredibile contro Josemaria e Sanchez, vinta 7-6 al set decisivo – sono partite forte, portandosi avanti 3-0 prima e 4-1 poi. Sul 5-4 a loro favore Bea e Brea hanno avuto addirittura due set-point a disposizione, senza riuscire a concretizzarli: la spagnola Jessica Castello l’argentina e Aranzazu Osoro hanno preso fiducia e dopo aver chiuso 7-5 il primo set hanno dominato il secondo, regolando con un perentorio 6-2 le teste di serie numero 3. Sabato in semifinale le teste di serie numero 8 del tabellone affronteranno Marta Ortega e Gemma Triay: le due spagnole campionesse a Roma hanno avuto la meglio sulle connazionali Patricia Llaguno e Lucia Sainz al termine di una emozionante “battaglia” conclusa ben oltre la mezzanotte. Llaguno e Sainz – che fino al 2021 giocava insieme a Triay – sono partite meglio e dopo aver vinto il primo set 6-3 hanno recuperato il break di svantaggio che avevano nel secondo, portandosi sul 4-4. Le teste di serie numero 2 del seeding a quel punto hanno trovato la concentrazione giusta e sono riuscite a chiudere con il punteggio finale di 3-6 6-4 6-4 dopo 3 ore e 19 minuti di gioco.

Sul campo 3, impressionante dimostrazione di forza della coppia numero 1 del seeding: Ari Sanchez e Paula Josemaria si sono confermate un rullo compressore e hanno lasciato soltanto due game a Tamara Icardo e Maria Virginia Riera (6), battute 6-2 6-0 in un’ora e un minuto di gioco. Giovedì avevano ceduto un game in meno negli ottavi contro Fernandez Sanchez/Iglesias Segador. Tra le due campionesse spagnole e la finale ci sarà ora il duo composto da Sofia Araujo e Alejandra Salazar: le teste di serie numero 4, dopo aver sofferto ieri contro Claudia Jensen Sirvent e Veronica Virseda, hanno faticato decisamente di meno contro Alix Collombon – l’ultima francese rimasta in gara – e hanno vinto per 7-5 6-3 al termine di una sfida durata poco meno di due ore.

I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO MASCHILE

QUARTI DI FINALE

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (5) 7-6 6-2

F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) – M. Sanchez (ARG)/L. Capra (ARG) (8) 6-1 6-2

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (9) 4-6 6-1 6-2

J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10) – J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP) 5-7 6-3 6-2

SEMIFINALI

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4)

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10)



TORNEO FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – T. Icardo (ESP)/M. Virginia Riera (ARG) (6) 6-2 6-0

S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4) – A. Collombon (FRA)/L. Rufo (ESP) (11) 7-5 6-3

J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8) – D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) 7-5 6-2

M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2) – P. Llaguno (ESP)/L. Sainz (ESP) (7) 3-6 6-4 6-4



SEMIFINALI

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4)

J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8) – M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2)

Foto: Premier Padel