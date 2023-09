Pallanuoto, Roma avanza in Champions League. Promosse le quattro italiane Euro Cup

Weekend di Coppe Europee per quanto riguarda la pallanuoto. Le quattro squadre italiane impegnate nella Euro Cup maschile, il secondo torneo continentale per importanza, sono riuscite a passare il turno: Ortigia, Trieste, Savona e Telimar proseguono con pieno merito la propria avventura. La Telimar Palermo ha battuto Savona per 12-10 nell’ultimo incontro a Duisburg, Trieste ha regolato il Tourcoing per 12-11.

Sul fronte femminile, invece, spazio alla Champions League. Soltanto la Sis Roma si è meritata l’accesso alla fase successiva, terminando al secondo posto il girone ospitato a Ostia. Padova e Trieste hanno invece concluso agli ultimi due posti il gruppo di Mulhouse e sono state retrocesse in Euro Cup. Le capitoline hanno regolato il Dunajuvaros per 9-8 e raggiungono Catania nella seconda fase. Padova ha battuto il Mediterrani per 17-15 ai rigori (13-13 al termine dei regolamentari), ma non è bastato per avanzare. Trieste ha perso contro il Mulhouse per 10-9.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani