Pallanuoto femminile, Serie A1 2023-2024: riparte la caccia all’Ekipe Orizzonte Catania

Il campionato di Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile scatterà domenica 1 ottobre 2023, con la regular season che si comporrà di un girone unico all’italiana a 10 squadre con gare di andata e ritorno. Vi saranno due soste: una più lunga, dal 2 dicembre 2023 al 24 febbraio 2024, per Europei e Mondiali, ed una più breve, dal 23 marzo al 13 aprile 2024, per Pasqua e Final Six di Coppa Italia.

La regular season si concluderà sabato 27 aprile 2024: al termine delle 18 giornate le squadre dal 1° al 4° posto giocheranno i play-off scudetto, mentre le squadre dal 6° al 9° posto giocheranno i play-out retrocessione, infine la squadra al 10° ed ultimo posto giocherà nella Serie A2 2024-2025.

Per quanto concerne la post season, sia i play-off scudetto che i play-out retrocessione si giocheranno con semifinali e finali al meglio delle 3 partite: le semifinali si disputeranno tra il 4 ed il 10 maggio, e le finali tra il 15 ed il 23 maggio, data entro la quale verrà assegnato lo Scudetto.

Per quel che riguarda la Coppa Italia, invece, si qualificheranno alla Final Six, in programma dal 5 al 7 aprile 2024, le prime sei squadre della classifica della Serie A1 2023-2024 al termine del girone d’andata della regular season, previsto sabato 25 novembre, data della nona giornata di campionato.

Riparte dunque la caccia all’Ekipe Orizzonte Catania, detentrice di entrambi i trofei nazionali, con la SIS Roma che pare essere l’unica squadra capace di impensierire la formazione etnea. Ricambio generazionale in atto nella Plebiscito Padova, che dovrà lottare con la Pallanuoto Trieste ed il Rapallo: queste tre formazioni si contenderanno le altre due posizioni che valgono i play-off.

La lotta per evitare le due retrocessioni (la prima diretta e la seconda dopo i play-out) coinvolgerà, a meno di sorprese, il Bogliasco 1951, il Como Nuoto, la Brizz Nuoto, il Cosenza e la Locatelli Genova, con queste ultime due formazioni citate che sono le neopromosse in Serie A1.

COMPETIZIONI NAZIONALI PALLANUOTO FEMMINILE

SERIE A1 2023-2024

Regular season

Inizio: domenica 1 ottobre 2023

Sosta per Europei e Mondiali: dal 2 dicembre 2023 al 24 febbraio 2024

Sosta per Pasqua e per la Coppa Italia: dal 23 marzo al 13 aprile 2024

Fine: sabato 27 aprile 2024

Play-Off e Play-Out

Semifinali: sabato 4 maggio, martedì 7 maggio ed ev. venerdì 10 maggio

Finali: mercoledì 15 maggio, sabato 18 maggio ed ev. giovedì 23 maggio

COPPA ITALIA 2024

Final Six: 5-7 aprile 2024

Quarti di finale: venerdì 5 aprile

Semifinali: sabato 6 aprile

Finali: domenica 7 aprile

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani