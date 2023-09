Basket, preliminari Champions League 2023: Brindisi soffre ma piega Oradea e va in semifinale! Johnson e Riismaa decisivi

La Happy Casa Brindisi sconfitte i rumeni dell’Oradea per 77-74 e si qualifica per le semifinali dei preliminari di FIBA Champions League 2023. I pugliesi dominano per 25’, venendo però raggiunti dagli avversari e lottando poi punto a punto nel quarto conclusivo. Ora i brindisini attendono di conoscere la propria avversaria che uscirà dalla sfida di questa sera tra gli olandesi del Heroes Den Bosch ed i tedeschi del BG Göttingen.

Top scorer è Jamel Morris con 16 punti, insieme a Jajuan Johnson che chiude a quota 15 punti. Doppia cifra anche per Riismaa (14) e Senglin (13), mentre per l’Oradea il miglior realizzatore è Erick Neal con 17 punti.

Uscita perfetta dai blocchi per Oradea grazie a due bombe di Nicolescu e Pearson (0-6), con Brindisi che prende le misure ed accorcia (6-8). Freeman da due riporta gli avversari a +4 (8-12), ma Johnson dal pitturato tiene la Happy Casa a due sole lunghezze di svantaggio (12-14). Tre liberi di Erick Neal consento al CSM CSU di andare a +6 (14-20), ma un appoggio di Johnson e la tripla di Morris tengono i pugliesi ad un solo punto di svantaggio con meno di due minuti alla prima sirena (19-20). Tommaso Laquintana mette la freccia (21-20), mentre la bomba di Morris vale il 24-22 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco.

Richard pesca Gotcher in area: Oradea pareggia subito i conti nel secondo quarto (24-24), con l’americano che riporta i rumeni davanti (24-26). Eric Lombardi è perfetto dall’arco (27-28), con Bayehe che poco dopo lo emula: Brindisi torna a comandare nel punteggio (30-28). Richard rimette tutto ancora in discussione (30-30), ma ancora Lombardi e Senglin danno il possesso pieno di margine alla compagine brindisina (35-32). I pugliesi spingono sull’acceleratore, e piazzano un break grazie alle segnature pesanti di Morris e Riismaa che valgono il 43-32 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

La ripresa si apre ancora nel segno del duo Morris-Riismaa: doppia tripla e +15 (49-34), con la squadra di coach Corbani che sembra avere il controllo del match. Richard e Freeman provano a scuotere i compagni (49-36), ma Senglin s’inventa sei punti consecutivi (55-40). Gotcher risponde con la stessa moneta (55-43), mentre la virata di Baciu tiene l’Oradea a -10 (57-47). La Happy Casa risponde colpo su colpo (57-49), ma gli avversari rumeni sembrano aver ritrovato fluidità in attacco e continuano a ricucire il gap (59-54). Brindisi continua a sbagliare sul fronte offensivo, mentre il CSM CSU riesce ad impattare nel punteggio alla terza sirena (60-60) grazie ad un parziale interno di 17-28.

Nell’ultimo quarto le due squadre faticano a trovare la via del canestro, dopo aver consumato diverse energie fisiche e mentali nelle frazioni precedenti: Gotcher riporta l’Oradea avanti dopo quasi un minuto e mezzo di digiuno (60-62). Johnson su assist di Mitchell mette ancora la freccia per Brindisi (63-62), con due liberi del numero 25 che portano i pugliesi a +3 (65-62). Bomba di Tommaso Laquintana e +6 (68-62), ma Richard replica subito (68-65). Freeman segna col fallo e pareggia i conti (68-68), ma Morris tiene la Happy Casa a +2 quando si entra negli ultimi 5’ del match (70-68). Ancora Richard da tre per il contro-sorpasso (70-71), con Senglin che fa 1/2 in lunetta e riporta tutto in parità (71-71). Virata di Johson e ancora vantaggio Brindisi (73-71), con la partita che diventa combattuta punto a punto. Rismaa segna entrambi i liberi a disposizione: la squadra italiana prova a dare lo strappo decisivo (75-71), time-out Oradea. Il giocatore estone commette un ingenuità e regala tre tiri dalla lunetta a Gotcher che non fallisce e riporta i rumeni a -1 (75-74). A Jajuan Johnson non trema la mano a cronometro fermo, con il 2/2 che sancisce la vittoria della Happy Casa Brindisi e le consente di avanzare nelle qualificazioni alla FIBA Champions League 2023!

IL TABELLINO DEL MATCH

HAPPY CASA BRINDISI*-CSM CSU ORADEA 77-74 (24-22, 19-10, 17-28, 17-14)

Brindisi: Johnson 15, Laszewski 3, Morris 16, Riismaa 14, Senglin 13, Bayehe 5, Laquintana 5, Lombardi 6, Malaventura ne, Mitchell, Seck ne.

Oradea: Freeman 10, Gotcher 12, Neal 17, Nicolescu 3, Richard 12, Baciu 11, Gheorghe ne, Markovic, Muresan ne, Nastrut, Pearson 9, Schmidt ne.

Foto: fiba.basketball