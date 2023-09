Rugby, Mondiali 2023: vittoria con bonus per l’Uruguay, Namibia battuta 36-26

Quarta giornata per il Gruppo A dei Mondiali di rugby in Francia. Al Parc Olympique Lyonnais si sono sfidate le due compagini battute dall’Italia nelle prime due uscite: Uruguay e Namibia, con i sudamericani che si sono imposti per 36-26.

Partita discreta comunque da parte degli africani che per lunghi tratti hanno accarezzato il sogno, ritrovandosi avanti a metà gara sul 20-12 grazie alle mete di Mouton e Greyling.

Ancora una volta però l’indisciplina è pagata a caro prezzo: ad inizio ripresa arrivano due cartellini gialli, poi il rosso per Shifuka e gli uruguaiani possono gestire al meglio la situazione, effettuare il sorpasso e portare a casa il match con il bonus.

Uruguay-Namibia 36-26

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Bautista Basso, 13 Felipe Arcos Perez, 12 Andres Vilaseca (c), 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Carlos Deus, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Diego Arbelo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

A disposizione: 16 Guillermo Pujadas 17 Facundo Gattas 18 Reinaldo Piussi 19 Juan Manuel Rodríguez 20 Eric Dosantos 21 Agustin Ormaechea 22 Felipe Berchesi 23 Juan Manuel Alonso

Marcatori Uruguay

Mete: Amaya (20, 50), Kessler (27), Arata (53), Basso (66)

Trasformazioni: Etcheverry (27, 50, 53), Berchesi (66)

Calci di punizione: Berchesi (74)

Namibia: 15 Cliven Loubser, 14 Gerswin Mouton, 13 Alcino Izaacs, 12 Danco Burger, 11 JC Greyling, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Damian Stevens, 8 Richard Hardwick, 7 Tjiuee Uanivi (c), 6 Prince Gaoseb, 5 Tiaan De Klerk, 4 Adriaan Ludick, 3 Johan Coetzee, 2 Torsten Van Jaarsveld, 1 Jason Benade

A disposizione: 16 Louis van der Westhuizen 17 Desiderius Sethie 18 Haitembu Shifuka 19 PJ Van Lill 20 Max Katjijeko 21 Adriaan Booysen 22 Jacques Theron 23 Andre van der Bergh

Marcatori Namibia

Mete: Mouton (2), Greyling (11)

Trasformazioni: Swanepoel (2, 11)

Calci di punizione: Swanepoel (24, 35, 42, 68)

Foto: Lapresse