Pallanuoto, Coppa Italia 2023-2024: definite le qualificate alla Final Eight. Avanti col brivido Trieste e Posillipo, out il Telimar

Si è completato per 7/8 l’elenco delle qualificate alla Final Eight di Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto maschile: il Preliminary Round ha promosso sei squadre che hanno raggiunto la Pro Recco, ammessa di diritto in quanto campionessa d’Italia e detentrice del trofeo, mentre non si conosce ancora il nome della società organizzatrice dell’atto conclusivo, in programma dal 12 al 14 aprile 2024, che occuperà l’ottava casella.

Hanno superato il turno le prime due classificate di ciascuno dei tre gironi: nel Gruppo A il Savona ha chiuso in testa a punteggio pieno, mentre per il secondo posto Trieste l’ha spuntata per una miglior differenza reti nei confronti della De Akker, così come nel Gruppo B il Brescia ha dominato, mentre per il secondo posto il Posillipo ha beffato, sempre per una miglior differenza reti, la Roma Vis Nova, infine nel Gruppo C ha comandato l’Ortigia, mentre a sorpresa il Salerno ha conquistato la seconda posizione eliminando il Telimar.

Si è composto anche il tabellone degli accoppiamenti della Final Eight: nella parte alta la Pro Recco sfiderà ai quarti il Posillipo, con la vincente che in semifinale troverà la vincente di Savona-Salerno, mentre nella parte bassa il Brescia affronterà ai quarti il Trieste, infine la vincente se la vedrà nel penultimo atto con la vincente del match tra Ortigia e società organizzatrice della manifestazione.

CLASSIFICHE

Girone A: Savona 12, Trieste 7 (diff. reti +9), De Akker 7 (diff. reti 0), Quinto 3, Camogli 0.

Girone B: AN Brescia 6, Posillipo 4 (diff. reti -2), Roma Vis Nova 4 (diff. reti -12), Nuoto Roma 0.

Girone C: Ortigia 9, Salerno 4, Telimar 2, Catania 1.

TABELLONE FINAL EIGHT

Quarti di finale – venerdì 12 aprile 2024

(1) (Detentrice-2^B) Pro Recco-Posillipo

(4) (1^A-2^C) Savona-Salerno

(2) (1^B-2^A) Brescia-Trieste

(3) (1^C-Società organizzatrice) Ortigia-da definire

Semifinali – sabato 13 aprile 2024

vincente (1)-vincente (4)

vincente (2)-vincente (3)

Finali primo e terzo posto – domenica 14 aprile 2024

RISULTATI COPPA ITALIA 2023-2024

Girone A

1^ giornata – venerdì 15 settembre

Quinto-RN Savona 5-15

RN Camogli-Pallanuoto Trieste 5-16

2^ giornata – sabato 16 settembre

Pallanuoto Trieste-SC Quinto 14-10

RN Savona-De Akker Team 17-10

3^ giornata – sabato 16 settembre

RN Savona-Pallanuoto Trieste 14-8

De Akker Team-RN Camogli 16-10

4^ giornata – domenica 17 settembre

Pallanuoto Trieste-De Akker Team 14-14

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic, Dasic, Liprandi, Razzi, Marziali, Bini, Mladossich, Caruso. All. Bettini

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio, Agulha, Grossi, Steven, Milakovic, Alfonso, S. Luongo, Cocchi, De Simon, Pedrielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Navarra e Carmignani

Note: 6-3, 3-3, 2-3, 3-5. Usciti per limite di falli Marziali (T), Podgornik (T) e Petronio (T) nel quarto tempo. Trieste 3/8 + 6 rigori e De Akker 6/16.

SC Quinto-RN Camogli 17-5

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani 3, Di Somma 1, Villa, Molina, Ravina, Fracas, Ferrando 1, Figari 1, Panerai 4, Cavano 3, J. Gambacciani 2, Spoli, Massa. All. Bittarello

RN Camogli: Rossi, Beggiato, Gandini, Mangiante, Boggiano, Putt, Tabbiani, Scardino, Bianco 1, Banabino 1, Kovacevic, Skljc 2, Ruggieri. All. Temellini

Arbitri: Nicolosi e Schiavo

Note: parziali 6-2, 3-2, 5-0, 3-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

5^ giornata – domenica 17 settembre

De Akker Team-SC Quinto 12-11

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 2, Agulha 1, Grossi 1, Steven 2 (1 rig), Milakovic 2, Alfonso, S. Luongo 4 (1 rig), Cocchi, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani 1, Di Somma 4, Villa 1, Molina, Ravina 1, Fracas 1, Ferrando, Figari, Panerai, Cavano 3 (2 rig), J. Gambacciani, Spoli, Massa. All. Bittarello

Arbitri: Nicolosi e L. Bianco

Note: parziali 3-3, 1-1, 5-3, 3-4. Uscito per limite di falli De Simon (DA) nel quarto tempo.

RN Camogli-RN Savona 9-19

RN Camogli: Rossi, Beggiato 2 (1 rig), Gandini 1, Mangiante, Boggiano 2, Putt, Tabbiani 3, Scardino, Bianco 1, Barabino, Kovacevic, Skljc, Ruggieri. All. Temellini

RN Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 2 (1 rig), Vavic, Rizzo 3 (1 rig), Urbinati, Bruni 2, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini 1. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Navarra

Note: parziali 3-5, 2-3, 1-5, 3-6. Usciti per limite di falli Barabino e Kovacevic (C) nel terzo, Urbinati (S) e Mangiante (C) nel quarto tempo. Espulso nel secondo tempo Putt (C).

Girone B

1^ giornata – sabato 16 settembre

Roma Vis Nova-Distretti Ecologici Nuoto Roma 8-5

CN Posillipo-AN Brescia 4-9

2^ giornata – domenica 17 settembre

AN Brescia-Roma Vis Nova 21-6

AN Brescia: Tesanovic, Del Basso 2, Dolce 1, F. Faraglia 3, Balzarini 2, Gianazza 4, Renzuto Iodice 3, Guerrato 1, Alesiani, Manzi 1, Irving 4 (3 rig.), Gitto, Massenza. All. Bovo

Roma Vis Nova: Rubini, Ciotti, Poli, Strkalj, Serta 2, De Robertis 1, Agnolet 1, Mocavini 1, Narciso, Saplipante, Colonna 1, Castrucci, Di Corato. All Calcaterra

Arbitri: Calabrò e Brasiliano

Note: 4-2, 4-1, 7-1, 6-2. Usciti per limite di falli Dolce (B) e Serta (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 2/10 + 3 rigori e Vis Nova 4/11 + un rigore sbagliato da Macavini nel secondo tempo.

Distretti Ecologici Nuoto Roma-CN Posillipo 10-13

Distretti Ecologici Nuoto Roma: R. Valle, Camposecco, G. Valle, Fabbri, P. Faraglia 3, Tartaro 1, Mirarchi 2, Provenziani 2, Boezi, Lucci 1, Spione 1, Cotugno, Musco, Martinelli. Mirarchi

CN Posillipo: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino 1, Mattiello 1, Aiello, Tubic 1, Cuccovillo 2, Briganti 4 (1 rig.), Radojevic 2, Picca, Saccoia 2, Spinelli, Serino. All. Brancaccio

Arbitri: Pinato e Ferrari

Note: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Usciti per limite di falli Saccoia (P), Somma (P), Camposecco (D) e Cotugno (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Distretti Ecologici 6/16 + un rigore e CN Posillipo 9/11 + un rigore

3^ giornata – domenica 17 settembre

AN Brescia-Distretti Ecologici Nuoto Roma 19-8

AN Brescia: Tesanovic, Del Basso 2, Dolce 2, F. Faraglia 3 (1 rig), Balzarini 1, Gianazza 3, Renzuto Iodice, Guerrato 2, Alesiani 1, Manzi 3, Irving 1, Gitto 1, Massenza. All. Bovo

Distretti Ecologici Nuoto Roma: R. Valle, Camposecco, G. Valle, Fabbri, P. Faraglia 3 (1 rig), Tartaro 1, Mirarchi 1, Provenziani, Boezi, Lucci 1 (rig), Spione 2, Cotugno, Musco, Martinelli. Mirarchi

Arbitri: Calabrò e Ferrari

Note: parziali 3-1, 6-2, 6-4, 4-1. Usciti per limite di falli P. Faraglia (R) nel terzo, F. Faraglia e Guerrato (B) e Tartaro (R) nel quarto tempo. Irving (B) fallisce un tiro di rigore nel terzo tempo.

Roma Vis Nova-CN Posillipo 10-10

Roma Vis Nova: Correggia, Ciotti, Poli, Strkalj, Checchini, Russo, De Robertis 3, Di Corato, Viskovic 2, Narciso 1, Di Rocco, Antonucci 3, Castrucci, Agnolet 1. All Calcaterra

CN Posillipo: Izzo, Somma 2, Angelone 1, Rocchino 2, Mattiello 1, Aiello, Tubic, Cuccovillo, Briganti 2, Radojevic 2, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino. All. Brancaccio

Arbitri: Piano e Pinato

Note: parziali 3-3, 1-2, 3-1, 3-4. Uscito per limite di falli Poli (R) nel terzo tempo.

Girone C

1^ giornata – sabato 16 settembre

CC Ortigia-Nuoto Catania 18-6

RN Nuoto Salerno-Telimar 11-11

2^ giornata – domenica 17 settembre

Nuoto Catana-RN Nuoto Salerno 12-14

Nuoto Catania: Ghiara, Ferlito, Slobodien, R. Torrisi 1, G. Marangolo 1, M. Marangolo 1, G. Torrisi 1 (rig.), Nicolosi, Muscat 3, Russo 2, Murisic 2, Catania, Rossi, Gullotta. All. Dato

RN Nuoto Salerno: Taurisano, M. Luongov2, Fortunato, Sanges, Parrilli, Gallozzi 1, Vrbnjak 1, Gallo 4, D. Presciutti, Bertoli 3, Goreta 1, Pica, De Simone, Maione. All. C. Presciutti

Arbitri: Romolini e Paolini

Note: 2-4, 3-3, 4-4, 3-3. Usciti per limite di falli Sanges (S) e Goreta (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 6/12 + un rigore e Salerno 8/11. Espulso per proteste D. Presciutti (S) nel quarto tempo.

Telimar-CC Ortigia 1928 9-11

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale, Falseone, Giorgetti 1, Hooper 2, Giliberti 1, Metodiev, Lo Cascio, Occhione 4, Lo Dico, Woodhead, Girasole, Nuzzo. All. Baldineti

CC Ortigia 1928: Tempesti, Cassia 2, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano 2, Cupido, Bitadze, Carnesecchi 1, Condemi 2, Inaba, Tringali, Napolitano 3, Calabresi, Ferrero 1. All. Piccardo

Arbitri: Severo e Braghini

Note: parziali 4-2, 3-1, 1-4, 1-4. Usciti per limite di falli Cassia e Giribaldi nel quarto tempo.Espulsi per reciproche scorrettezze Giorgetti (T) e Napolitano nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 1/11 + un rigore e Ortigia 5/7.

3^ giornata – domenica 17 settembre

CC Ortigia 1928-RN Nuoto Salerno 12-4

CC Ortigia 1928: Tempesti, Cassia 1, Giribaldi 1, La Rosa, Di Luciano 1, Cupido, Bitadze 1, Carnesecchi 1, Condemi 1, Inaba 3, Capodieci, Napolitano 1, Calabresi, Ferrero 2 (1 rig). All. Piccardo

RN Nuoto Salerno: Taurisano 1, M. Luongo, Fortunato, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vrbnjak, Gallo 2, D. Presciutti, Bertoli, Goreta, Pica 1, De Simone, Bareca. All. C. Presciutti

Arbitri: Severo e Braghini

Note: parziali 3-2, 3-1, 4-0, 2-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Espulso Pica (S) nel primo tempo.

Nuoto Catania-Telimar 15-15

Nuoto Catania: Ghiara, Ferlito 1, Slobodien 1, R. Torrisi 2, Gullotta 1, M. Marangolo 1, G. Torrisi 2 (1 rig), Nicolosi, Muscat 5 (1 rig), Russo 1, Murisic 1, Catania, Rossi, Gulisano. All. Dato

Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale 2, Ranieri, Giorgetti 4 (2 rig), Hooper 2, Giliberti, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione 2, Lo Dico 1, Woodhead 2, Girasole, Nuzzo. All. Baldineti

Arbitri: Paoletti e Ricciotti

Note: parziali 3-1, 4-4, 6-5, 2-5. Usciti per limite di falli R. Torrisi e Nicolosi (C), Vitale e Hooper (T) nel quarto tempo.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo