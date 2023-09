Pallanuoto, Champions League 2023-2024: Pro Recco-Dinamo Tbilisi 15-6. Esordio travolgente per i campioni in carica

La difesa del titolo continentale inizia come meglio non potrebbe per la Pro Recco nella Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri, campioni in carica, nella prima giornata del Girone B travolgono i georgiani della Dinamo Tbilisi per 15-6. A Lavagna la Pro Recco domina dall’inizio alla fine dell’incontro mettendo subito in evidenza il differente tasso tecnico delle due compagini. Triplette per Kakaris e Iocchi Gratta.

L’equilibrio, infatti, dura poco più di tre minuti, nei quali i georgiani firmano il primo gol del match e poi siglano la rete del 2-2 dopo che la Pro Recco aveva già ribaltato il punteggio. Da quel momento, però, il monologo dei liguri diventa evidente, e così Zalanki, Presciutti e Di Fulvio scavano il primo solco, chiudendo sul 5-2 il primo quarto.

La seconda frazione segue lo stesso copione della prima, con un doppio botta e risposta nella prima parte, che porta lo score sul 7-4, poi arriva il secondo assolo della Pro Recco che, grazie ai gol di Kakaris, Iocchi Gratta e Condemi, bissa il 5-2 dei primi otto minuti e porta la sfida sul 10-4 a metà gara.

I liguri alzano il piede dall’acceleratore nella parte finale della sfida, essendo ormai il punteggio già acquisito. I georgiani tornano al gol dopo oltre 9′ ed interrompono il parziale di 4-0 della Pro Recco, che comunque amplia il proprio margine e chiude il terzo tempo sul 12-5.

Nell’ultimo quarto c’è un gol per parte nel primo minuto, poi i ritmi si abbassano e lo spettacolo latita, mentre Tkeshelashvili esce anzitempo per raggiunto limite di falli gravi. Negli ultimi 70″ arriva il colpo di coda della Pro Recco, che va in gol con Condemi e Iocchi Gratta per il 15-6 finale (parziale di 5-2 negli ultimi 16′).

La Pro Recco è già da sola in testa al raggruppamento: nell’altro match del Girone B, infatti, finisce ai tiri di rigore il match del Pireo tra gli ellenici dell’Olympiacos ed i croati dello Jug Dubrovnik, con i greci che la spuntano per 16-15 dopo sei serie di tiri, con i tempi regolamentari che si erano chiusi sul 12-12.

L’analisi del tecnico dei liguri, Sandro Sukno, al sito ufficiale della Pro Recco: “È stata la prima partita della stagione, sono contento del risultato, il livello del gioco non è stato altissimo, ma è normale in questa fase, stiamo lavorando ancora forte. Ci aspettano ancora due partite in campionato prima della trasferta di Dubrovnik contro lo Jug che per noi sarà molto importante. Kakaris e Condemi si sono inseriti subito bene, sono contento di quanto hanno fatto questa sera“.

TABELLINO

PRO RECCO-DINAMO TBILISI 15-6

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 1, Cannella, Younger 2, Fondelli, N. Presciutti 1, F. Condemi 2, Ivovic 1, Kakaris 3, Aicardi, Iocchi Gratta 3, Negri. All. S. Sukno.

Dinamo Tbilisi: Razmadze, Veshaguri, Akhvlediani, Dzikhtsiarenka, Tkeshelashvili, Vapenski 2 (1 rig.), Vlahovic 1, Tankosic 1, Imnaishvili, Magrakvelidze 1, Malyshau, Pjesivac 1, Kapanadze. All. D. Stanojevic.

Arbitri: A. Stanojevic (Serbia), S. Matijasevic (Montenegro).

Note – Parziali: 5-2, 5-2, 2-1, 3-1. Superiorità numeriche: Pro Recco 5/10, Dinamo 1/7. Rigori: Dinamo 1/1. Uscito per limite di falli Tkeshelashvili (DT) nel quarto tempo.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo B – 1a giornata

Risultati

Olympiacos Piraeus (GRE)-Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 16-15 dtr (12-12)

Pro Recco (ITA)-WPC Dinamo Tbilisi (GEO) 15-6

Classifica

Pro Recco (ITA) 3, Olympiacos Piraeus (GRE) 2, Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 1, WPC Dinamo Tbilisi (GEO) 0.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo