Volley, Roberto Russo non ce la fa: sostituzione nella rosa dell’Italia al Preolimpico

La Nazionale italiana maschile di volley è in partenza da Venezia alla volta di Rio de Janeiro (con in mezzo uno scalo a Lisbona) per ultimare la preparazione in vista del torneo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Gli Azzurri, reduci dall’argento ai Campionati Europei casalinghi con la netta sconfitta in finale contro la Polonia al PalaEur di Roma, vogliono chiudere in bellezza il 2023 centrando sul campo il pass a cinque cerchi.

La banda di Fefè De Giorgi sarà di scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre per affrontare nel Preolimpico i padroni di casa del Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Qatar. Si preannuncia un round robin impegnativo, con le prime due classificate del torneo che voleranno direttamente alle prossime Olimpiadi.

Rispetto ai 14 nomi annunciati una settimana fa, il CT azzurro ha dovuto effettuare una sostituzione tra le fila dei convocati per la trasferta brasiliana. Il centrale Roberto Russo, non al meglio dopo l’infortunio alla caviglia sinistra rimediato durante il quarto di finale degli Europei contro i Paesi Bassi, verrà infatti risparmiato e lascerà il posto a Lorenzo Cortesia.

Di seguito i convocati ufficiali dell’Italia per il preolimpico di volley maschile a Rio de Janeiro.

CONVOCATI ITALIA PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli