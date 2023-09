Basket, Serie A 2023-2024: Pistoia ingaggia Grant Basile in prestito per un mese

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A, arriva una notizia importante di mercato almeno per i primi turni del massimo campionato italiano di basket maschile. Pistoia Basket 2000 ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Derthona Basket per il prestito di un mese (fino al 31 ottobre) di Grant Basile.

Quest’oggi, martedì 26 settembre, il 23enne nativo del Wisconsin ha già sostenuto il primo allenamento con la maglia biancorossa. L’ala classe 2000 è in possesso di passaporto italiano, ma non di formazione, quindi in Serie A può giocare solo come extra-comunitario. L’ex giocatore di Virginia Tech sostituirà di fatto nelle prossime settimane a Pistoia l’infortunato Jordon Varnado (MVP degli ultimi playoff di A2).

“Ringrazio il club per avermi permesso di operare sul mercato in maniera molto veloce alla luce dei problemi di infortuni che abbiamo accusato in queste settimane di preparazione e, allo stesso modo, ringrazio sentitamente Derthona Basket per aver accettato la nostra richiesta di avere in prestito il ragazzo“, dichiara il direttore sportivo del club toscano.

“Si tratta di un giocatore che ha fatto vedere ottime qualità al college ed ha già avuto modo, in questi mesi, di approcciarsi al basket italiano in una realtà importante come quella di Tortona. L’accordo raggiunto è per un mese, in modo da sopperire all’assenza di Jordon Varnado che sta proseguendo nel suo percorso di recupero“, aggiunge lo stesso Marco Sambugaro.

Credit: Ciamillo