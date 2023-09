Pallanuoto, Champions League: Brescia centra la qualificazione alla fase a gironi, Ortigia testa di serie in Euro Cup

Il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile vede in casa Italia il passaggio del turno del Brescia, alla quarta vittoria in tre giorni, e la retrocessione ai gironi di qualificazione dell’Euro Cup dell’Ortigia, a cui non basta la vittoria odierna, che si rivela comunque importante per il cammino nella seconda manifestazione continentale.

Nel Gruppo B i lombardi dominano nello scontro diretto per la qualificazione giocato contro i padroni di casa serbi del Radnicki Kragujevac, annichiliti con lo score di 8-15. Il Brescia così chiude a punteggio pieno e nella fase a gironi di Champions giocherà nel Gruppo A, dove affronterà i serbi del Novi Beograd, gli spagnoli dell’Astralpool Sabadell ed i romeni della Steaua Bucharest.

Nel Gruppo C già ieri gli ellenici del Vouliagmeni si erano assicurati l’accesso alla fase a gironi della Champions League, ma oggi, nonostante l’eliminazione aritmetica, l’Ortigia ha battuto i croati Primorje Rijeka per 16-14, chiudendo così al secondo posto del raggruppamento: gli aretusei retrocedono in Euro Cup, ma in virtù del piazzamento ottenuto saranno tra le teste di serie nei gironi di qualificazione della seconda competizione europea.

Già ieri aveva staccato il pass per la fase a gironi della Champions League la formazione serba della Crvena Zvezda, ovvero la Stella Rossa di Belgrado, che aveva chiuso a punteggio pieno il Girone A, mentre oggi completa il quadro delle qualificate la vincente del Girone D, ossia la squadra croata dello Jug Dubrovnik, che sarà inserita nel Gruppo B, che si preannuncia un girone di ferro, vista la presenza dei campioni in carica della Pro Recco e degli ellenici dell’Olympiacos Piraeus, con i georgiani della Dinamo Tbilisi a completare il raggruppamento.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Turno di qualificazione – (La prima classificata passa alla fase a gironi)

Risultati

Girone B (Kragujevac)

1a Giornata (7 Settembre)

Duisburg-Noisy Le Sec 8-17

Radnicki-Primorac 17-16 dtr (12-12)

2a Giornata (8 Settembre)

Brescia-Duisburg 11-4 (3-0, 3-2, 2-1, 3-1)

Primorac-Noisy Le Sec 10-16

3a Giornata (9 Settembre)

Duisburg-Radnicki 8-13

Noisy Le Sec-Brescia 9-10 (0-3, 3-1, 3-2, 3-4)

4a Giornata (9 Settembre)

Brescia-Primorac 11-3 (1-2, 3-0, 5-1, 2-0)

Radnicki-Noisy Le Sec 13-10

5a Giornata (10 Settembre)

Primorac-Duisburg 16-10

Radnicki-Brescia 8-15 (2-4, 1-4, 2-5, 3-2)

Girone C (Oradea)

1a Giornata (8 Settembre)

Vouliagmeni-Ortigia 12-8 (2-2, 4-2, 2-1, 4-3)

Oradea-Primorje 7-10

2a Giornata (9 Settembre)

Primorje-Vouliagmeni 12-14

Oradea-Ortigia 7-14 (4-3, 1-3, 2-6, 0-2)

3a Giornata (10 Settembre)

Ortigia-Primorje 16-14 (4-3, 3-3, 3-4, 6-4)

Oradea-Vouliagmeni 5-14

Classifiche

Gruppo A (Hannover)

BVK Crvena Zvezda (SRB) 12, CN Barcelona (ESP) 9, Waspo 98 Hannover (GER) 6, GS Apollon Smyrnis (GRE) 3, Endo Plus Service Honved (HUN) 0.

Gruppo B (Kragujevac)

AN Brescia (ITA) 12, SPD Radnicki Kragujevac (SRB) 8, CN Noisy Le Sec (FRA) 6, VPK Primorac Kotor (MNE) 4, ASD Duisburg (GER) 0.

Gruppo C (Oradea)

Vouliagmeni NC (GRE) 9, CC Ortigia (ITA) 6, Primorje Erste Bank Rijeka (CRO) 3, CSM Oradea (ROU) 0.

Gruppo D (Dubrovnik)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO) 9, EN Tourcoing (FRA) 6, OSC Budapest (HUN) 3, CS Dinamo Bucharest (ROU) 0.

Fase a gironi – (Le prime due di ogni girone passano ai quarti di finale)

(26 settembre-6 dicembre)

Gruppo A

VK Novi Beograd (SRB), Astralpool Sabadell (ESP), CSA Steaua Bucharest (ROU), AN Brescia (ITA).

Gruppo B

Pro Recco (ITA), Olympiacos Piraeus (GRE), WPC Dinamo Tbilisi (GEO), Jug Adriatic Dubrovnik (CRO).

Gruppo C

FTC-Telekom (HUN), VK Jadran Split (CRO), PVK Jadran Herceg Novi (MNE), BVK Crvena Zvezda (SRB).

Gruppo D

CAN Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Spandau 04 (GER), Vouliagmeni NC (GRE).

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti