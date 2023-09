Italia-Olanda, Europei volley 2023: orario quarto di finale, programma, tv, streaming

L’Italia sfiderà l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per martedì 12 settembre (ore 21.00) al PalaFlorio di Bari, dove la nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico. I Campioni del Mondo e d’Europa sono reduci da sei vittorie consecutive tra cui il secco 3-0 inflitto alla Serbia e il comodo sigillo per 3-0 contro la Macedonia del Nord agli ottavi di finale. Gli azzurri dovranno tenere in forte considerazione l’avversario di turno, che ha vinto al tie-break la battaglia contro la Germania.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno fare affidamento sul calore del proprio pubblico e hanno messo nel mirino la qualificazione alle semifinali di Roma, da disputare probabilmente contro la Francia (grande favorita contro la Romania). L’Italia scenderà in campo con la formazione tipo che negli ultimi due anni ha vinto il titolo iridato e la kermesse continentale: il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-, quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile in cui giocherà l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, QUARTI DI FINALE EUROPEI VOLLEY

Martedì 12 settembre

Ore 21.00 Italia vs Olanda – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi