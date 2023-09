Calcio, Qualificazioni Euro 2024: Danimarca corsara in Finlandia, Olanda ok con l’Irlanda, vince l’Albania

La domenica calcistica in Europa, vista la sosta dei campionati, è stata caratterizzata dalle qualificazioni agli Europei 2024 in Germania: ben nove le sfide che si sono disputate in questa giornata, la quale ha consegnato risultati importanti per il destino delle squadre in campo.

Nel girone B, i Paesi Bassi fanno un passo in avanti per la corsa al secondo posto: gli orange hanno sconfitto per 2-1 l’Irlanda fuori casa, un risultato che permette alla squadra di Ronald Koeman di issarsi alle spalle della Francia a 9 punti in classifica. Vantaggio irlandese con un rigore trasformato da Idah al 4′, con la stessa moneta arriva il pareggio neerlandese con Gakpo al 19′, per poi ribaltare il risultato con Weghorst al 56′. Nell’altra sfida del gruppo, la Grecia ha schiantato Gibilterra per 5-0, appaiandosi ai Paesi Bassi a quota 9 punti in classifica.

L’Albania sorprende in casa la Polonia e sale in testa al girone E: i balcanici si sono imposti per 2-0 su Robert Lewandowski e compagni, portandosi così a 10 punti in classifica, mentre per i polacchi la situazione si fa dura. Asani va a segno al 38′ con una meravigliosa conclusione a giro dal limite, Daku raddoppia al 63′ per fissare il punteggio sul doppio vantaggio. Nello stesso raggruppamento, la Moldavia sbanca le Isole Faroe con il risultato di 2-0 e si mantiene in corsa per una storica qualificazione.

Dopo la sconfitta in casa con l’Ungheria di tre giorni fa, la Serbia di Dragan Stojkovic ottiene tre punti fondamentali in Lituania: i balcanici hanno la meglio sui baltici con il risultato di 3-1 grazie a una sontuosa prova di Aleksandar Mitrovic, autore di una tripletta nel primo tempo. Nell’altra sfida del girone G, il Montenegro ottiene una vittoria importantissima in 10 uomini contro la Bulgaria: decisivo il gol nel recupero di Stefan Jovetic, il quale con un colpo di testa vincente ha siglato la rete del 2-1 definitivo.

Le restanti tre partite del giorno hanno riguardato il girone H. Tre punti d’oro per la Danimarca che sale in seconda posizione grazie al successo di misura arrivato in Finlandia: decisiva la rete di Hojbjerg dal limite a 3′ dal termine del match. Vince anche la Slovenia per 4-0 sul campo di San Marino, rafforzando ancor di più il primato in classifica, mentre l’Irlanda del Nord cade in Kazakistan: a vincere sono gli euroasiatici per 1-0, ottenendo così altri tre punti per rimanere in scia alle altre concorrenti per la qualificazione.

Foto: Lapresse