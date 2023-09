Pagelle MotoGP, GP India 2023: Bezzecchi perfetto, Martin combattivo. Bagnaia, che errore!

LE PAGELLE DEL GP D’INDIA 2023

Marco Bezzecchi 9: solamente un errore di valutazione del suo compagno di squadra nella Sprint (chiusa poi in quinta piazza rimontando dal fondo) gli nega il weekend perfetto. Pole position e vittoria schiacciante con il giro più veloce in gara per il romagnolo, autore di una prestazione strepitosa rifilando distacchi siderali alla concorrenza e rientrando in corsa per il Mondiale.

Jorge Martin 8,5: in una giornata difficilissima, per via di un inconveniente con la cerniera della tuta e di un brusco calo fisico nella seconda parte di gara, arriva un secondo posto preziosissimo per il suo grande sogno mondiale. Prova di carattere per Martinator, che approfitta della caduta di Bagnaia e stringe i denti nel finale vincendo il duello con Quartararo per la piazza d’onore e avvicinandosi a -13 dalla vetta del campionato.

Francesco Bagnaia 4: errore gravissimo e battuta d’arresto pesantissima in termini numerici per il campionato. La scivolata odierna, materializzatasi subito dopo aver passato e staccato Martin per la seconda posizione, complica notevolmente la sua situazione nel Mondiale considerando lo stato di forma dei suoi rivali.

Fabio Quartararo 8: dopo nove gare consecutive fuori dalla top5, il Diablo piazza un exploit improvviso e riporta la Yamaha sul podio con un terzo posto davvero sorprendente. Sfrutta al meglio le cadute di Bagnaia e Marquez, trovando un passo solido e attaccando addirittura nel finale un Martin in affanno senza riuscire però ad agguantare la piazza d’onore.

Brad Binder 7: si conferma un vero “animale da gara” rimediando la brutta qualifica (14°) e mette in scena due rimonte fantastiche arrivando quarto sia nella sprint che nel GP domenicale. Al momento è l’unico a tenere alta la bandiera KTM, trovando un altro risultato di peso e consolidando la sua posizione di “best of the rest” alle spalle del terzetto Ducati in campionato.

Joan Mir 7,5: undicesimo nella gara inaugurale di Portimao e poi mai più in zona punti (contando anche le sprint). Era questo il ruolino di marcia dello spagnolo fino a ieri nella sua prima stagione da incubo in HRC, caratterizzata da tantissime cadute e conseguenti infortuni. A Nuova Delhi si scopre finalmente competitivo con la Honda e centra un quinto posto che può rappresentare un punto di ripartenza per la sua carriera almeno a livello psicologico.

Marc Marquez 5,5: occasione persa ma segnali incoraggianti per il futuro. MM93, grazie ad una Honda di buon livello sull’inedito circuito indiano, disputa un weekend da protagonista e sale sul podio nella Sprint commettendo però un errore in gara che a posteriori gli costa un possibile 2°/3° posto. Il fenomeno di Cervera, dopo la caduta, non si è dato per vinto rimettendosi in sella e rimontando alla grande fino alla nona piazza.

Aprilia 5: i fasti di Barcellona sembrano lontani anni luce per la casa di Noale, incappata in un weekend molto deludente al Buddh International Circuit. Una partenza disastrosa ha eliminato Viñales (bravo comunque a recuperare fino all’ottavo posto) dalla lotta per le posizioni di vertice, mentre Aleix Espargarò è caduto a metà gara.

