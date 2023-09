Pagelle Italia-Polonia 0-3 volley: Lavia e Michieletto poco ispirati, Giannelli non assistito dalla ricezione

PAGELLE ITALIA-POLONIA 0-3 VOLLEY

Alessandro Michieletto, 6: il problema principale, peraltro inatteso, è la ricezione. Per un campione come lui ricevere con il 28% di positività è troppo poco. D’altronde il servizio della Polonia ha creato danni a ripetizione. In attacco non ha sfigurato, mettendo a segno 10 punti. Non è stato però il solito Michieletto in versione trascinatore. Non si è mai acceso veramente.

Simone Giannelli, 6: non è stata la sua miglior serata. Quasi sempre ha dovuto fare i conti con una ricezione deficitaria, con tanti, troppi palleggi obbligati. Resta un patrimonio inestimabile della nostra Nazionale.

Fabio Balaso, 5,5: non ha brillato. Al di là dei numeri (solo il 38% di ricezione positiva), ha subito tantissimo le battute polacche in zona di conflitto, rimanendo talvolta immobile insieme al compagno di squadra che aveva di fianco. In difesa discreto, ma non straripante come in altre circostanze.

Gianluca Galassi, 6,5: uno degli ultimi a mollare. Viene chiamato poco in causa, ma è incisivo in attacco e realizza 2 muri.

Roberto Russo, 5,5: non era al meglio, aveva tutte le attenuanti del caso dopo la caviglia slogata contro l’Olanda. Eppure noi dobbiamo giudicare quello che abbiamo visto. Il centrale in attacco è apparso timido ed a muro non ha mai inciso.

Yuri Romanò, 5,5: anche l’opposto non ha mostrato il suo vero potenziale. A corrente alternata in attacco (47%), ma in generale ha commesso alcuni errori proprio in momenti cruciali del match. Con la battuta non è riuscito a fare la differenza.

Daniele Lavia, 6: sottotono per i primi due set, poi prova a scuotersi ed a caricarsi la squadra sulle spalle nel terzo. Ma non è bastato contro questa Polonia. Lavia ci ha abituato a delle prestazioni da supereroe, oggi è stato un giocatore normale: capita. Chiude con 13 punti.

Foto: Lapresse