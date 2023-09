Pagelle GP Italia F1 2023: Sainz coriaceo, Verstappen attende e poi domina, Leclerc non si arrende

LE PAGELLE DEL GP D’ITALIA 2023

Max Verstappen (Red Bull) 10: come il numero di vittorie consecutive firmate a partire dal GP di Miami. Una sequenza impressionante che ha ucciso il campionato, consentendogli di superare di un’unità il precedente record di 9 successi in fila stabilito da Vettel sempre con il Drink Team nel 2013. In questo momento, la domenica, è semplicemente intoccabile.

Sergio Perez (Red Bull) 8: non è minimamente sufficiente per insidiare il suo fenomenale compagno di squadra, ma il livello di guida espresso in gara a Monza da Checo è di alto livello. Quest’oggi abbiamo rivisto la miglior versione del messicano, capace di esaltarsi la domenica con una notevole gestione delle gomme e con una bella rimonta dal quinto al secondo posto.

Carlos Sainz (Ferrari) 8: uno dei weekend migliori della carriera in Formula Uno. Più veloce di Leclerc sin dalla FP1, centra una magica pole position a Monza nel GP di casa della Scuderia ed in gara lotta come un leone, difendendosi con grande tenacia dagli attacchi delle Red Bull (impossibili da fermare alla lunga) e dell’altra Rossa. Podio meritatissimo.

Charles Leclerc (Ferrari) 6,5: in difficoltà per tutto il fine settimana nel confronto diretto con il compagno di squadra. Battuto anche nella sua specialità della casa (il giro secco in Q3), reagisce oggi con una buona gara ma senza grandi exploit. Non può nulla contro la Red Bull di Perez, nel finale dà tutto per prendersi il terzo gradino del podio ma i suoi attacchi vanno sempre a vuoto anche grazie alla difesa magistrale di Sainz.

Mercedes 6: terza forza in campo a Monza senza se e senza ma. Russell (voto 7,5) ha disputato un weekend perfetto portando a casa un solido quinto posto nella “terra di nessuno”, mentre Hamilton ha dovuto rimediare ad una brutta qualifica con una faticosa rimonta riuscendo comunque ad arrivare sesto nonostante una penalità di 5″ per un contatto con Piastri.

Alex Albon (Williams) 8,5: eguagliato il miglior risultato dell’anno per la scuderia di Grove. Prestazione fantastica da parte del pilota anglo-thailandese, che difende per tutto il GP la sesta piazza ottenuta in qualifica lasciando strada solo alla Mercedes di Hamilton e tenendosi dietro fino al traguardo la McLaren di Norris.

Aston Martin 5: Monza era sicuramente la pista peggiore dell’anno per le caratteristiche della AMR23, tuttavia il bilancio a fine weekend resta comunque al di sotto delle aspettative. Deciso passo indietro rispetto a Zandvoort, con Alonso 9° e Stroll disperso nelle retrovie.

Foto: Lapresse