F1, Fernando Alonso: “E’ stata la gara più difficile, testa a Singapore”

Non un fine settimana indimenticabile per Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin si è dovuto infatti accontentare solo della nona posizione in occasione del GP d’Italia, con un gap di 46.370 rispetto al fenomeno Max Verstappen.

Una prova estremamente difficile per l’ex Campione del Mondo, il quale ha dovuto fare i conti con una macchina non all’altezza della situazione, come confermato dal diretto interessato in mixed zone: “Probabilmente è stata la gara più dura e difficile che abbiamo fatto finora perché la macchina oggi era molto difficile da guidare senza aderenza e, stranamente, molto più complicata di quella di Zandvoort – ha confidato lo spagnolo -. In gare come questa bisogna comunque aggiungere punti. Dunque nono posto e prendiamo due punti”.

Alonso ha però già puntato l’obiettivo sul prossimo Gran Premio: “I nostri avversari cambiano di fine settimana in fine settimana. A Monza la Ferrari mette sempre tutto quello che ha ed anche in questa condizione non ci ha tolto troppi punti: vediamo se riusciremo a recuperarli a Singapore“.

Foto: LaPresse