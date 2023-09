VIDEO F1, GP Italia Monza 2023: highlights e sintesi. La Ferrari lotta, ma vince Verstappen

Alla fine, la spunta sempre lui. Max Verstappen ha vinto il GP d’Italia, quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di F1, piazzandosi sul gradino più alto del podio per la decima volta consecutiva. Un risultato incredibile per l’olandese dei record che, questa volta, ha dovuto fare i conti con una Ferrari molto gagliarda, supportata dal solito muro rosso di fans presente sulle tribuna di Monza.

Malgrado l’ambiente sfavorevole le Red Bull come sempre hanno dimostrato di avere un altro passo. Dopo un ritardo di venti minuti scaturito da un problema al motore di Tsunoda, Verstappen aspetta sei giri prima di sferrare l’attacco sul ferrarista Sainz, partito in pole position. Lo spagnolo si difende come può ma giunto alla quindicesima tornata il Campione del Mondo approfitta di una sbavatura dell’iberico trovando il comando della gara.

Un giro dopo inizierà anche la risalita di Perez, bravo a passare Russell mettendo nel mirino Leclerc: tra i due andrà in scena quindi una magnifica lotta dove alla fine la spunta Checo che, al quarantaseiesimo giro, riuscirà finalmente a mettersi alle spalle anche Sainz ipotecando la doppietta.

IL GP si conclude dunque con una grande, grandissima battaglia tra i due piloti della scuderia rossa, motivati a dare spettacolo davanti al calorosissimo pubblico di casa. Sarà Carlitos a reggere magistralmente l’urto di Leclerc, coronando nel migliore dei modi un weekend da vero protagonista. Di seguito la sintesi della corsa

GP ITALIA 2023: HIGHLIGHTS E SINTESI

Foto: LaPresse