Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: super Kamna, bene Sobrero. Da dimenticare la scelta della giuria

PAGELLE NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lennard Kamna, voto 10: quando va in fuga raramente sbaglia. Nove vittorie in carriera, ma in pochi anni ha già fatto il Grand Slam trovando successi di tappa al Giro, al Tour ed oggi alla Vuelta. Quando si è capito che l’azione sarebbe andata in porto oggi c’erano pochi dubbi su chi sarebbe stato il vincitore. Eccellente sul finale a resistere agli inseguitori, dominante il teutonico della Bora-hansgrohe.

Matteo Sobrero, voto 8: partiamo da una cosa importante, non è più solamente un cronoman. L’aveva già dimostrato in altre occasioni, oggi una conferma importantissima. Trova la fuga giusta e prova ad attaccarsi alla ruota di Kamna. È l’unico a resistere ai primi attacchi, poi deve arrendersi e chiudere comunque con una più che positiva seconda piazza. Ci riproverà.

Chris Hamilton, voto 7,5: tanti piazzamenti, manca la vittoria. Con il terzo posto di oggi trova il terzo podio in carriera di tappa tra Vuelta e Giro. Va spesso in fuga, ma gli manca quello spunto per alzare le braccia al cielo.

Remco Evenepoel, voto 6,5: molto pimpante, lo aspettiamo nella cronometro. Ingiudicabile la salita finale, vista la neutralizzazione, ma il belga è stato bravissimo nei ventagli, spesso il primo a rompere il gruppo.

Jumbo-Visma, voto 7: Kuss, Roglic e Vingegaard in completo controllo oggi.

Organizzatori Vuelta, voto 0: ancora una volta clamorosa la decisione. Neutralizzati gli ultimi due chilometri, per un problema che c’era solamente negli ultimi 100 metri (strada leggermente bagnata causa nubifragio arrivato qualche ora prima dell’arrivo). Una tappa non tappa, per l’ennesima volta.

