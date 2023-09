Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Soupe a sorpresa, Dainese sfortunato

PAGELLE SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Geoffrey Soupe, voto 10: appena tra vittorie in una carriera più che decennale, tutte in Gabon alla Tropicale Amissa Bongo e poi un successo in volata in un Grande Giro. Difficile immaginare un vincitore più sorprendente di quello odierno, che fino a pochi giorni dall’inizio della corsa, non era neanche nei piani della TotalEnergies. Approfitta di un finale caotico per regalarsi una gioia insperata.

Orluis Aular, voto 8: arriva a mezza ruota da una vittoria che sarebbe stata sorprendente quasi come quella di Soupe. Il campione venezuelano ci prova ma non riesce a rimontare sul francese, pur tenendosi alle spalle nomi ben più quotati del suo.

Kaden Groves, Juan Sebastian Molano, voto 6: erano i due grandi favoriti per la tappa odierna e si trovano invece a lottare per il quarto posto. Nel finale caotico perdono treni e posizioni, entrando non in condizioni ideali nella curva ad angolo retto che portava negli ultimi 200 metri.

Alberto Dainese, s.v.: oggi poteva essere la sua giornata, ma una delle due cadute negli ultimi 10 km lo vede incolpevole protagonista, impedendogli di disputare lo sprint. Tanta sfortuna per l’azzurro.

Filippo Ganna, voto 7: un’altra volata, un’altra top10. Certo, il nono posto odierno non vale come il secondo di Burriana, ma conferma le doti in crescita dell’azzurro e soprattutto le sue intenzioni. Avrà altre occasioni per provarci.

Jonas Vingegaard, voto 6,5: in una tappa da “6 politico” per gli uomini di classifica, il danese si prende mezzo voto in più per i due secondi guadagnati allo sprint intermedio. Difficilmente la Vuelta si deciderà per così pochi secondi ma, una volta che si è davanti, meglio prenderli che non prenderli.

Foto: LaPresse