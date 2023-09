F1, Charles Leclerc: “Dovevo proteggere Sainz. Non era scontato vincere su questa pista per la Ferrari”

Una gara non fortunata nel giorno del ritorno alla vittoria della sua Ferrari: così si può riassumere la domenica di Charles Leclerc a Singapore. Il monegasco si è ritrovato in sesta posizione dopo la safety car, a causa del traffico in pit-lane che gli ha rallentano notevolmente il pit stop. Così ha dovuto ricostruire una nuova gara, arrivando comunque quarto anche a causa dell’uscita all’ultimo giro di George Russell.

Queste le parole del numero 16 della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1: “Non potevamo adottare una strategia diversa una volta uscita la Safety Car: nel primo stint la situazione era diversa perché avevamo più passo della Mercedes, ma alla fine abbiamo fatto benissimo con Carlos sul gradino più alto del podio, quindi questo è quello che conta di più. Sicuramente da parte mia sono un po’ dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, soprattutto perché il passo c’era”.

“Dopo il secondo stint ho provato solo a portare la macchina a casa, poi quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo che la mia gara sarebbe praticamente finita. Il traffico in pit-lane durante il pit stop? Non so se si può considerare sfortuna, ma d’altra parte anch’io ieri potevo fare un giro migliore e partire più avanti. Carlos è stato bravo, si merita questa vittoria”.

“Io sapevo che dovevo proteggere Sainz soprattutto nel primo stint e secondo me l’abbiamo fatto benissimo. Come team abbiamo fatto una gestione della gara molto buona. La prestazione è molto positiva, perché su una pista ad alto carico non era scontato vederci così competitivi. Alla fine una Ferrari ha vinto, questa è la cosa più importante, anche se mi sarebbe piaciuto salire sul podio“.

Foto: Lapresse