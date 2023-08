Quando finisce il Calciomercato? La data e l’ora della chiusura della finestra estiva: ultimi giorni per le trattative finale

Il count-down per la chiusura ufficiale del calciomercato estivo è scattato. La finestra di mercato in vista della Serie A 2023-2024 vedrà chiudere il sipario su di sé nella serata di venerdì primo settembre alle ore 20.00. Dopo oltre due mesi di trattative, quindi, le rose della massima serie del calcio italiano saranno pronte e inizieremo davvero a farci un’idea dei valori in campo.

Il tempo a disposizione delle società di casa nostra sta rapidamente evaporando. Mancano ormai pochissime ore e giorni per vedere la parola “fine” al calciomercato estivo. Siamo quindi entrati in quella fase nella quale tutto può accadere. Giocatori che sembravano solidissimi nelle proprie squadre possono essere piazzati al miglior offerente, mentre proprio sul “gong” potrebbero saltare trasferimenti che apparivano ben indirizzati.

Cosa dovremo attenderci da queste ultimissime ore di trattative in Serie A? La sensazione è che ancora molto bollirà in pentola. L’Inter, che ha da poco concluso il ritorno di Alexis Sanchez al posto del partente Correa, potrebbe ancora completare la propria rosa con un innesto in difesa, con il nome di Pavard che è sempre al primo posto nel taccuino della dirigenza.

Ci saranno novità anche in casa Roma. Dopo l’arrivo di Azmoun si prova a chiudere definitivamente per Lukaku in prestito dal Chelsea. Il belga, che sembrava ormai ad un passo dalla Juventus, sembra avere preso la direzione della capitale, con i bianconeri che cercheranno di piazzare gli ultimi giocatori in esubero, tra giovani e giocatori che non rientrano nei piani. Come sempre, poi, attenzione alle squadre che dovranno lottare per non retrocedere, che cercheranno l’ultimo guizzo sul mercato per rimpolpare il proprio roster.

Foto: LaPresse