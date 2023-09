Nuoto pinnato, tre medaglie per l’Italia ai Mondiali in acque libere

Si apre con tre podi per l’Italia il Campionato Mondiale Junior e Senior 2023 di nuoto pinnato in acque libere, scattato a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare la spedizione azzurra completa subito il set di medaglie cogliendo un oro, un argento ed un bronzo.

La medaglia d’oro arriva grazie a Silvia Belli, che conquista il titolo di campionessa mondiale junior nei 1000 metri pinne, mentre l’argento se lo mette al collo Consuelo Dametto nella stessa specialità, ma della categoria senior, gara in cui è di bronzo Anna Pontarollo, atleta all’esordio in una competizione iridata.

Gli altri azzurri in gara non vanno a medaglia ma ottengono ottimi piazzamenti: Antonio Verdoliva è quarto nei 1000 metri monopinna junior, Valentina Crivello si classifica quinta nei 1000 metri monopinna junior, infine Giulia Mencarelli chiude sesta nella stessa gara.

Foto: Comunicato stampa FIPSAS