Nuoto: operazione d’urgenza per Ariarne Titmus, asportati due tumori all’australiana

Momenti d’ansia nel mondo del nuoto. Ariarne Titmus, fenomenale ai Mondiali di Fukuoka con due ori, un argento ed un bronzo, è stata operata d’urgenza per l’asportazione di due tumori alle ovaie.

A comunicarlo è stata proprio l’australiana in un post sui social nel quale conferma che la situazione ora è sotto controllo. Le sue parole: “Per un po’ di tempo ho dovuto gestire un infortunio all’anca e tre settimane fa ho fatto una risonanza magnetica per capire esattamente cosa stesse succedendo. Sicuramente c’era un piccolo problema all’anca che è completamente gestibile. Tuttavia, i medici hanno scoperto qualcos’altro che ha fatto sembrare tutto il resto irrilevante. È stata trovata una grossa escrescenza sulla mia ovaia destra. Chi mi conosce sa che rinuncerei a qualsiasi cosa pur di diventare madre, è il mio sogno più grande, quindi questo è stato un momento spaventoso per me. Ovviamente in questi momenti si pensa allo scenario peggiore e io ero terrorizzata all’idea di perdere l’ovaio o di avere implicazioni che avrebbero potuto influire su di me e sul mio desiderio di avere figli un giorno. Tuttavia, sono una delle più fortunate”.

E aggiunge: “Ieri sono stata operata e sono stati rimossi senza problemi. Mi sento bene e sono sollevata che siano stati rimossi. Essere un’atleta è difficile. Essere una donna è difficile. Nell’ultimo mese ho imparato a conoscere meglio il mio corpo e le sue capacità. Ho imparato che essere in forma e in salute non significa essere immuni da queste cose. Mi sento fortunata perché ho scoperto questi tumori prima che diventassero ancora più grandi e iniziassero ad avere implicazioni reali sulla mia salute”.

Foto: Lapresse