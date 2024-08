LIVE Nuoto, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: mattinata con Quadarella e Franceschi! Deplano e Razzetti vogliono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prosegue il programma del nuoto ai Giochi di Parigi e, dopo le tante medaglie delle prime quattro giornate, l’Italia vuole tornare ad essere protagonista. In attesa delle finali del pomeriggio, nelle batterie del mattino Simona Quadarella va a caccia della finale degli 800 stile, me4ntre Sara Franceschi punta alla semifinale nei 200 misti. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, che prende parte sia alle gare in piscina che nella 10km di nuoto di fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgono all’Arena La Defense.

Non ci sono azzurri al via nei 100 farfalla uomini che promettono grande spettacolo. In altri tempi il grande favorito sarebbe stato lo statunitense Caeleb Dressel che è apparso lontano dalla migliore condizione. Anche Krystof Milak non è al meglio delle sue possibilità ma, dopo l’argento nei 200 farfalla, ci proverà nei 100. Tra i favoriti c’è Noè Ponti, lo svizzero che ha deluso nei 200, mentre il canadese Liendo ha il miglior tempo stagionale ma nei 100 stile libero. Attenzione al padrone di casa Maxime Grousset che ha fallito di pochissimo il podio nei 100 stile libero e all’australiano Matt Temple.

Non è stata certo la miglior versione di Sara Franceschi quella vista nei 400 e la livornese proverà a rifarsi nei 200 misti anche se la condizione non sembra quella dei giorni migliori. La favorita numero uno è sempre lei, la canadese Summer McIntosh ma l’avversaria è di altissimo livello, arriva dagli States ed è Kate Douglass. Tra le due litiganti potrebbe spuntare anxche una terza contendente all’oro con Kaylee McKeown. Le outsider sono Alex Walsh, Yu Yiting, la canadese Sydney Pickrem, l’israeliana Anastasia Gorbenko, l’olandese Marrit Steenbergen.

Simona Quadarella si trova nella stessa situazione di Tokyo. Giù dal podio nei 1500 stile libero, punta tutto sugli 800 che è gara estremamente trafficata. Non ci sarà Summer McIntosh ma ci saranno le due rivali che hanno sconfitto Quadarella nei 1500 stile libero, la francese Anastasiia Kirpichnikova e la tedesca Isabel Gose, oltre ad Ariarne Titmus le potenziali outsider sono la neozelandese Erika Fairweather e la cinese Li Bingjie.

In chiusura di mattinata c’è la staffetta 4×100 mista mista. L’Italia probabilmente ha deciso di sacrificare questa gara per farsi trovare pronta nella volata finale con le due staffette miste. Non ci sarà sicuramente Ceccon. Australia, Usa e Cina le nazionali da battere, in attesa di conoscere le varie composizioni delle squadre. Per l’italia un accesso in finale sarebbe già un successo straordinario. Nel pomeriggio le finali dei 50 stile libero, dei 200 dorso donne e dei 200 misti uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con le batterie e si prosegue alle 20.30 con la sesta sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!