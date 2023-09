NFL 2023-2024 (3a settimana): vincono 49ers, Chiefs, Lions, Packers, Browns e Colts che beffano i Ravens

La terza settimana della NFL 2023-2024 non ha certo lesinato in fatto di emozioni. Le partite hanno regalato spunti a non finire ad ogni livello, iniziando a chiarire in maniera più chiara i valori in campo anche se, come ben sappiamo, la stagione regolare è ancora lontanissima dal proprio momento clou.

Nella NFC arrivano vittorie importanti per San Francisco 49ers contro i Giants per portare i californiani sul 3-0 nella NFC West e per Green Bay Packers e Detroit Lions nella NFC North. Cadono fragorosamente i Dallas Cowboys che perdono il primo match stagionale sul campo degli Arizona Cardinals che erano ancora a secco. Ennesimo ko per i Minnesota Vikings che scivolano sullo 0-3 stagionale nonostante il miglior WR della lega, ovvero Justin Jefferson.

Nella AFC straripano i lanciatissimi Miami Dolphins che sommergono con la bellezza di 70 punti i derelitti Denver Broncos con il nuovo record di total offense della NFL: ben 726 yards. Vittorie importanti per i Kansas City Chiefs di Pat Mahomes (che regolano i Bears), Indianapolis Colts (che sbancano Baltimore all’overtime) e Pittsburgh Steelers (che piegano i Raiders a domicilio). Vincono i Buffalo Bills (tutto facile a Washington), mentre arriva il primo sorriso per i Los Angeles Chargers che beffano i Vikings. Per i californiani però si teme un lungo stop per il loro WR numero 1, Mike Williams.

Questa notte si chiuderà il programma della Week3 con i Tampa Bay Buccaneers (2-0) che ospitano i Philadelphia Eagles (2-0) con una sola squadra che rimarrà imbattuta, quindi vivremo la riedizione del Super Bowl di 2 anni fa, ovvero Cincinnati Bengals (2-0) contro i Los Angeles Rams (1-1).

RISULTATI WEEK3 NFL 2023

San Francisco 49ers (3-0)-New York Giants (1-2) 30-12

Cleveland Browns (2-1)-Tennessee Titans (1-2) 27-3

Detroit Lions (2-1)-Atlanta Falcons (2-1) 20-6

Green Bay Packers (2-1)-New Orleans Saints (2-1) 18-17

Miami Dolphins (3-0)-Denver Broncos (0-3) 70-20

Minnesota Vikings (0-3)-Los Angeles Chargers (1-2) 24-28

New York Jets (1-2)-New England Patriots (1-2) 10-15

Washington Commanders (2-1)-Buffalo Bills (2-1) 3-37

Jacksonville Jaguars (1-2)-Houston Texans (1-2) 17-37

Baltimore Ravens (2-1)-Indianapolis Colts (2-1) 19-22 dopo overtime

Seattle Seahawks (2-1)-Carolina Panthers (0-3) 37-27

Kansas City Chiefs (2-1)-Chicago Bears (0-3) 41-10

Arizona Cardinals (1-2)-Dallas Cowboys (2-1) 28-16

Las Vegas Raiders (1-2)-Pittsburgh Steelers (2-1) 18-23

Foto: Steve-Jacobson-Shutterstock.com