Mountain bike, cross country: Mona Mitterwallner trionfa a Les Gets, sesto posto per Martina Berta

Dopo un’ora e quattordici minuti e di corsa sul tanto celebre quanto esigente percorso di Les Gets, in Francia, Mona Mitterwallner ha vinto la gara odierna della Coppa del Mondo di mountain bike cross country. Secondo successo in stagione per l’austriaca che completa dunque un doppio sorpasso nella classifica generale, balzando al secondo posto.

Davanti a lei rimane solo Puck Pieterse, autrice oggi dell’ennesima gara di grandissima solidità chiusa al secondo posto, seppur a 38 secondi di distanza dalla vincitrice. La neerlandese è riuscita a rimanere con Mitterwallner fino a metà gara, prima che l’austriaca piazzasse una progressione formidabile, facendo il miglior tempo sul giro alla quinta tornata e stracciando la concorrenza.

Terza piazza per un’irriducibile Pauline Ferrand-Prevot, sul percorso dove vinse il Mondiale lo scorso anno. Il suo piazzamento sul podio è stato messo in discussione nel finale da parte della statunitense Haley Batten, che chiude quarta risultando senza alcun dubbi la grande rivelazione della settimana.

Martina Berta con una gara di rimonta chiude al sesto posto regolando nell’ultimo giro un gruppetto che vedeva la presenza anche di Loana Lecomte e Rebecca Henderson. 20a piazza per Giada Specia mentre Chiara Teocchi e Greta Seiwald tagliano il traguardo in 31a e 32a posizione.

Foto: LaPresse