MotoGP su TV8, GP San Marino 2023: orari, programma, diretta e differita in chiaro Sprint Race

Misano Adriatico, 9 settembre 2023. Sarà un sabato di fuoco per il Motomondiale. L’ultimo, però, di questa stagione agonistica. Difatti la MotoE chiude i battenti nella giornata odierna. Il campionato dedicato alle moto elettriche non esce dall’Europa e si conclude quest’oggi. Pertanto, a cominciare dal prossimo GP, il fittissimo programma del sabato sarà meno impegnativo di quanto non lo sia stato da Le Mans in poi.

Detto questo, veniamo alla MotoGP. Qualifiche al mattino, con Francesco Bagnaia a recitare la parte del leone sul giro secco. Pecco ha già artigliato 6 pole position (Americhe, Francia, Italia, Germania, Austria, Catalogna), proponendosi come l’uomo più incisivo sulla tornata singola. Ha comunque saputo distinguersi anche Marco Bezzecchi (2 pole, Olanda e Gran Bretagna). Inoltre sarebbe scorretto dimenticare le migliori performance in qualifica di Marc Marquez (Portogallo), Alex Marquez (Argentina) e Aleix Espargarò (Spagna).

Capitolo Sprint, prevista al pomeriggio. Anche in quest’ambito, Bagnaia non ha rivali, essendosi imposto 4 volte nella gara dimezzata (Portimao, Austin, Mugello, Spielberg). Si contano 2 mini-successi per Jorge Martin (Le Mans, Sachsenring) e Brad Binder (Rio Hondo, Jerez). Infine, 1 affermazione è stata appannaggio anche di Marco Bezzecchi (Assen), Alex Marquez (Silverstone) e Aleix Espargarò (Montmelò). Cosa accadrà a Misano? Se non si potrà essere in loco, c’è sempre la soluzione TV.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche, della Sprint e degli odierni turni di prove libere del Gran Premio di San Marino. Qualifiche e Sprint saranno seguite anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e la Sprint di Misano. Non è invece prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e Sprint sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.15, Gara I Moto E – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

Ore 16.15, Gara II Moto E – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-II

REPLICHE SPRINT SKY SPORT MOTOGP

Replica Sprint Race MotoGP: 19.15 e 22.00 di sabato; 4.15 di domenica

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 18.00, 21.00 di sabato; 3.15, 8.30 di domenica

Replica qualifiche Moto2: 0.30 e 6.00 di domenica

Replica qualifiche Moto3: 1.15 e 6.45 di domenica

Foto: Valerio Origo