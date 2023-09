Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (9 settembre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Ritorna l’appuntamento con le Qualificazioni all’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024. Con la sosta dei vari campionati europei, a scendere in campo, sono proprio le varie Nazionali sparse per il continente. E anche quest’oggi, sabato 9 settembre, non mancheranno partite o emozioni. Si inizierà alle 15.00 con la sfida tra l’Azerbaigian e il Belgio del romanista Lukaku.

Alle 18.00 l’Ucraina e l’Inghilterra si scontreranno: il match vedrà come protagoniste le due formazioni dello stesso girone dell’Italia, quello C. E proprio alle 20.45, direttamente da Skopje e contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti e i suoi proveranno l’assalto per dimostrare a supporters e a loro stessi di poter arrivare in cima nella classifica delle Qualificazioni al prossime europeo. Ma ecco di seguito il calendario completo delle Qualificazioni a Euro 2024.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO (9 SETTEMBRE)

Sabato 9 settembre

Ore 15.00 – Azerbaigian-Belgio – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 18.00 – Ucraina-Inghilterra – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), 20 Mediaset. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Estonia-Svezia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 18.00 – Andorra-Bielorussia – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 – Macedonia del Nord-Italia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play.

Ore 20.45 – Kosovo-Svizzera – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 – Romania-Israele – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

