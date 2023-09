MotoGP oggi, GP Misano 2023: orari FP, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 9 settembre, giornata piuttosto intensa a Misano, sede del dodicesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto fisica quella dedicata alla memoria di Marco Simoncelli che richiederà tanto ai piloti.

Non sarà semplice per Francesco Bagnaia nella classe regina. Reduce dallo spaventoso incidente di Barcellona, Pecco non è al meglio della sua condizione, dovendo fare i conti con dolori alla schiena e alla gamba destra. Dovrà stringere i denti il leader della classifica generale, al cospetto di rivali in palla come Maverick Vinales (Aprilia), Jorge Martin (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), anche se nel caso del romagnolo le condizioni fisiche non sono perfette.

Il sabato del GP di Misano, dodicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW, ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.30. A disposizione la copertura su Sky Sport Summer (201) delle prove libere odierne, delle qualifiche di MotoGP e della Sprint Race della top-class.

Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi, alla Sprint Race della massima cilindrata e alle due gare di MotoE. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP MISANO 2023 MOTOGP OGGI

Sabato 9 settembre

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv su Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Diretta tv su TV8, differita su Sky Sport MotoGp (208)

PROGRAMMA GP MISANO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Valerio Origo