MotoGP, risultati e classifica FP1 GP India 2023: Bezzecchi al comando, Bagnaia nelle retrovie

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’India, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul nuovo circuito di Buddh. L’alfiere della Ducati Mooney VR46 ha stampato 1:45.990 e ha così preceduto Marc Marquez (Honda) di 0.139 e Brad Binder (KTM) di 0.320. A seguire le due Aprilia: quella clienti di Raul Fernandez e quella ufficiale di Maverick Vinales. Sesta piazza per Johann Zarco con la Ducati Pramac, a precedere Luca Marini (compagno di squadra di Bezzecchi).

Ottava piazza per Jorge Martin con la Ducati Pramac, pronto a lanciare l’assalto a Francesco Bagnaia nel Mondiale. Il ribattezzato Pecco si è fermato al 15mo posto: dopo il doppio podio di Misano in condizioni fisiche precarie in seguito all’incidente di Barcellona, il Campione del Mondo deve trovare il giusto feeling con questa nuova pista in sella alla Ducati ufficiale. Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP d’India, tappa del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA FP1 GP INDIA MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.990 23 26 346.1

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.129 25 25 0.139 0.139 342.8

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.310 25 25 0.320 0.181 344.4

4 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’46.371 24 24 0.381 0.061 339.6

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.478 25 25 0.488 0.107 342.8

6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.576 24 24 0.586 0.098 342.8

7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.609 21 23 0.619 0.033 342.8

8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.610 21 24 0.620 0.001 351.2

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.778 21 23 0.788 0.168 338.0

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.805 22 24 0.815 0.027 341.2

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’46.827 26 26 0.837 0.022 339.6

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.966 21 24 0.976 0.139 342.8

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.974 22 24 0.984 0.008 341.2

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.017 26 26 1.027 0.043 344.4

15 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.050 22 24 1.060 0.033 342.8

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.371 21 25 1.381 0.321 339.6

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’47.419 21 23 1.429 0.048 341.2

18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’47.480 13 21 1.490 0.061 346.1

19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.514 10 10 1.524 0.034 341.2

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.028 20 23 2.038 0.514 339.6

21 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.105 13 17 2.115 0.077 342.8

22 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.745 26 26 2.755 0.640 341.2

Foto: Valerio Origo