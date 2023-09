MotoGP oggi, GP India 2023: orari FP2, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 23 settembre, giornata piuttosto intensa in India, sede del tredicesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Buddh International Circuit assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica in cui piloti dovranno essere molto attenti soprattutto per i non semplici punti di frenata.

Francesco Bagnaia, dopo aver faticato non poco nel corso del primo giorno di prove libere, si augura di avere meno problemi nel day-2 del fine-settimana. Pecco dovrà guardarsi dai più immediati inseguitori in classifica generale, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha dato conferma dell’ottima forma esibita a Misano e anche in questo appuntamento proverà a rosicchiare dei punti a Bagnaia. Vedremo se e come sapranno inserirsi nella lotta Aprilia, KTM, Honda e Yamaha.

Il sabato del GP d’India, tredicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. A disposizione la copertura su Sky Sport Uno (201) delle qualifiche della Moto3 e della Moto2 e della Sprint Race di MotoGP.

Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP INDIA 2023 MOTOGP OGGI

Sabato 23 settembre (orari italiani)

Ore 5.40-6.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.25-6.55 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.10-7.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.50-8.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.15-8.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.50-10.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.15-10.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.10-11.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

MOTOGP SU TV8

Sabato 23 settembre

Ore 7.50-8.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 8.15-8.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 9.50-10.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 10.15-10.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 10.45-11.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.10-11.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

