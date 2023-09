MotoGP oggi, GP Catalogna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 1° settembre, primo giorno di prove libere del GP di Catalogna, undicesimo round del Motomondiale 2023. Sulla pista di Barcellona, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un circuito nel quale le zone di grande accelerazione sono da raccordate da curvoni veloci nei quali è richiesta una grande percorrenza.

Un day-1 nel quale Francesco Bagnaia, leader del campionato in MotoGP, cercherà di trovare fin da subito la quadra. La pista spagnola non è mai stata troppo amica di Pecco che, infatti, non ha mai vinto nelle tre categorie. Memore di questo, il centauro della Ducati andrà a caccia del successo per piazzare la bandierina e porre fine al proprio digiuno.

Cercheranno di ostacolarlo i più immediati inseguitori di Bagnaia in classifica, ovvero Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quest’ultimo fresco di rinnovo con il Team Mooney VR46. Il romagnolo ha scelto la via della continuità, nella consapevolezza di godere di un buon pacchetto anche per il 2024. Il circuito catalano piace molto al “Bezz”, vedremo come andrà.

Il venerdì del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà la possibilità di seguire anche su Sky Sport Summer (201) solo le prove libere 2 della MotoGP. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

CALENDARIO GP CATALOGNA 2023 MOTOGP OGGI

Venerdì 1° settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifica 1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifica 2

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì di Barcellona. Vi sarà la possibilità di seguire anche su Sky Sport Summer (201) solo le prove libere 2 della MotoGP. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi su Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento catalano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi sui canali Sky Sport. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 1° settembre

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci