MotoGP, Marco Bezzecchi: “Nonostante il dolore sono contento della mia gara. Oggi Martin era imprendibile”

Marco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, la gara su distanza ridotta si è chiusa con un vero e proprio monologo di Jorge Martin.

Il portacolori del team Ducati Pramac ha dominato la scena sin dal primo metro, tagliando il traguardo con un margine di 1.4 secondi su uno stoico Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 4.5 (a sua volta alle prese con acciacchi assortiti) davanti alle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder. Sesto Maverick Vinales a 6.0, settimo Luca Marini a 6.5, quindi ottavo Aleix Espargarò a 7.8 che precede Alex e Marc Marquez.

Al termine della gara sulla pista romagnola il padrone di casa ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una prova molto difficile per il dolore al braccio, ma siamo a Misano e dovevo tenermi forte per offrire uno spettacolo importante al pubblico. Il male alla mano? Non so se mi ha condizionato in assoluto, posso dire che ogni tanto non ero preciso perchè sentivo dolore. Jorge è stato velocissimo, non so se potevo dargli più filo da torcere in condizioni normali”.

Il pilota riminese prosegue nel suo racconto: “In partenza ho avuto un piccolo problema con l’abbassatore, per cui ho perso un po’ di tempo. Nei primi giri sono stato in grado di tornare sotto a Martin, poi ho iniziato a faticare nel T1. Io non ero preciso e Jorge andava via appena forzava. Ho provato a ricucire più volte, ma niente. Volevo solo staccare chi avevo dietro perchè sapevo che oggi Jorge era imprendibile. Sono contento della mia gara”.

Foto: Valerio Origo