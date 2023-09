MotoGP, Marc Marquez: “Un decimo posto con spunti importanti. Domani? SarÃ  uguale o peggio…”

Marc Marquez prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, se possibile, al termine della Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Misano la gara su distanza ridotta si è chiusa con un monologo di Jorge Martin, mentre il Cabroncito ha concluso al decimo posto a 11.3 secondi dal connazionale.

Il portacolori del team Ducati Pramac ha dominato la scena, tagliando il traguardo con un margine di 1.4 secondi su uno stoico Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 4.5 (a sua volta alle prese con acciacchi assortiti) davanti alle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder. Sesto Maverick Vinales a 6.0, settimo Luca Marini a 6.5, quindi ottavo Aleix Espargarò a 7.8 che precede Alex e proprio Marc Marquez.

Al termine della gara sulla pista romagnola, il sei volte campione del mondo della MotoGP ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Oggi mi sono sentito bene sulla moto e mi sembrava di essere anche veloce, che era la cosa più importante. Un buon sabato nel complesso. Ok, sono arrivato decimo e non è un risultato che sognavo, ma preferisco pensare agli aspetti positivi”.

L’analisi del nativo di Cervera prosegue e si sposta anche verso la giornata di domani, con la gara lunga che prenderà il via alle ore 14.00. “La situazione è quella che conosciamo. Perdiamo terreno nei soliti punti, ovvero in trazione e accelerazione. Ad inizio gara mi sembrava di poter tenere il passo dell’Aprilia, poi mi hanno staccato. A quel punto mi ha ripreso mio fratello Alex e ho provato a sfruttarlo. Nel senso, quando mi ha passato ho fatto in modo di poter prendere la sua scia, per distanziare chi mi inseguiva. Cosa mi aspetto dalla gara di domani? Uguale o peggio. La mia moto è decisamente fisica e, anche se mi sento bene, mi stanca tantissimo, soprattutto se uno vuole spingere per essere competitivo”.

Foto: LaPresse