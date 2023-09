MotoGP, Marc Marquez sempre piÃ¹ in bilico. Ducati apre le porte al Cabroncito, Honda a rischio harakiri

Mentre la MotoGP si trasferisce dall’India in direzione Motegi in vista del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento della stagione 2023, tutte le attenzioni fuori dalla pista si concentrano su un solo nome, quello di Marc Marquez. Per quanto riguarda la competizione nella classe regina, ci stiamo approcciando a un finale di stagione con una corsa a 3 per il titolo quanto mai elettrizzante. Ma, come detto, il “Cabroncito” fa ampiamente parlare di sé riguardo il suo futuro.

Le voci si susseguono da tempo e ormai siamo giunti al momento di “stringere”. Il sei volte campione del mondo della MotoGP rimarrà in Repsol Honda, oppure deciderà di tuffarsi nella nuova avventura in Ducati, più precisamente nel team Gresini? Nel corso del fine settimana indiano le notizie si sono fatte serrate, con dichiarazioni molto indicative da più parti. Come ricordiamo, poi, il nativo di Cervera aveva annunciato che avrebbe preso la sua decisione proprio in questi giorni, quelli pre-Motegi. A breve sapremo.

Mentre si correva al Buddh International Circuit, la scuderia di Borgo Panigale ha rilasciato parole di un qual certo spessore. In primo luogo ci ha pensato Michele Masini, direttore sportivo del team Gresini: “Puntiamo ad assumere il pilota più forte. L’obiettivo di ogni direttore sportivo e team manager è quello di puntare al pilota più performante possibile tra le varie opzioni”. Ogni riferimento al numero 93 appare decisamente voluto.

Gli ha fatto eco Davide Tardozzi, team manager di Ducati Factory che ha puntualizzato: “Gresini ha il diritto di scegliere il miglior pilota possibile. E credo che, se Marc Marquez si proponesse, abbiano il diritto-dovere di prenderlo in considerazione, anche se nessuno sa cosa succederà in questo momento…”. Da Tardozzi a Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati, che ha aggiunto: “Sembra che Gresini abbia questa opportunità e che stiano aspettando la decisione di Marquez”.

In poche parole, qualcosa, anzi molto, sta bollendo in pentola. Marc Marquez sembra avvicinarsi sempre più ad ampi passi verso la nuova avventura in Ducati, mentre Honda proverà fino all’ultimo a trattenere il suo pilota di punta dell’ultimo decennio, che ha portato in dote titoli e vittorie a raffica, fino al ben noto incidente di Jerez de la Frontera 2020.

Nelle prossime ore sapremo la verità. Il weekend di Motegi potrebbe davvero essere il momento dell’ufficialità. Rimanere nel colosso nipponico o sbarcare nel team Gresini? Honda trema, anche perchè vedere Marc Marquez annunciare l’addio proprio suo suolo nipponico, rappresenterebbe uno smacco e una doppia sconfitta da “harakiri” per i piani alti della Casa di Saitama.

Foto: LiveMedia//CordonPress