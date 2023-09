MotoGP, Marc Marquez: “In India con la stessa moto di Misano. Futuro? Non ho piani particolari”

Il Motomondiale vola in India per la prima volta nella sua storia: comincia la stagione asiatica che terrà i piloti lontani dal Vecchio Continente fino alla gara di chiusura in quel di Valencia. Marc Marquez è reduce dal suo miglior risultato domenicale, il settimo posto di Misano Adriatico. Una stagione complessa per lo spagnolo della Honda, ma il tunnel più nero sembra essere passato.

Queste le sue parole prima di questo fine settimana al Buddh International Circuit: “Useremo la stessa moto utilizzata a Misano perché è quella con cui ho il feeling migliore. Abbiamo provato un nuovo prototipo, ma le sensazioni erano peggiori. Continuo con la moto che conosco meglio e per il momento uso quello che ho”.

Sul passo tenuto nell’ultima gara a Misano: “A Misano il risultato è stato positivo anche se sono arrivato settimo: in una parte della gara il passo era davvero buono. E’ vero che non sono riuscito a tenere quel passo per tutta la gara e mi è costato anche molto dal punto di vista fisico, ero molto stanco. Non ho voluto esagerare per cadere, ho avuto un approccio mentale diverso rispetto a quello di Le Mans. Per una decina di giri abbiamo dimostrato che la velocità c’è”.

Sui piani per la prossima stagione: “I test hanno messo in mostra che la moto ancora non era sufficiente per essere competitivi nella prossima stagione, è inutile essere più veloci di un solo decimo al giro, il miglioramento dovrebbe essere di sei/sette decimi. Dobbiamo migliorare tanto in uscita curva, da metà curva in poi: da lì passa il nostro progresso sul giro. Le mie idee sul futuro sono sempre le stesse rispetto a un mese fa: non ci sono novità su un mio passaggio a un altro team. Io non ho piani specifici per il 2024“.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini