MotoGP, Luca Marini: “Una Sprint Race regolare, domani le gomme faranno la differenza”

Luca Marini ha chiuso al settimo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, la gara su distanza ridotta si è chiusa con un vero e proprio monologo di Jorge Martin, mentre il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha vissuto una gara senza troppi guizzi.

Jorge Martin, come detto, ha dominato la scena sin dal primo metro, tagliando il traguardo con un margine di 1.4 secondi su uno stoico Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 4.5 (a sua volta alle prese con acciacchi assortiti) davanti alle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder. Sesto Maverick Vinales a 6.0, settimo Luca Marini a 6.5, quindi ottavo Aleix Espargarò a 7.8 che precede Alex e Marc Marquez.

Al termine della gara odierna, il pilota nativo di Urbino ha raccontato le sue sensazioni in zona mista: “Sapevo di non avere un ritmo per puntare al podio per cui ho cercato di raccogliere il massimo dal mio sabato e, nel complesso, ci sono riuscito. Domani la gara sarà ancor più complicata con le gomme che faranno la differenza. Nel mio caso cercherò di ripetere una buona prestazione, poi vedremo cosa succederà”.

Foto: LaPresse