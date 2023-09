MotoGP, Luca Marini operato alla spalla: tornerÃ  in gara in Indonesia?

Dopo l’incidente occorsogli nella Sprint Race dello scorso sabato nel GP d’India, con annessa frattura della clavicola, Luca Marini, pilota del Mooney VR46, è già stato operato. Il classe 1997 ha fatto rientro in Italia dove, a Modena, è stato seguito dall’equipe del dottor Giuseppe Porcellini.

L’azzurro punta a superare questa fase di malessere ed a tornare in gara al più presto. Il suo cronoprogramma prevede lo stop in Giappone ed il possibile rientro in sella alla moto in Indonesia, nel weekend del 13-15 ottobre, in quel di Mandalika.

“Ed è andata anche questa”, ha scritto Luca Marini sui suoi canali social, in particolare Instagram, “Grazie al Dott. Porcellini e alla sua squadra. Non uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella. Teniamo duro”.

