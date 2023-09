MotoGP, Luca Marini salta il GP d’India: cos’Ã¨ successo ed entitÃ  infortunio. Ko anche Alex Marquez

Luca Marini ha commesso un grave errore nella Sprint Race del GP d’India, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Buddh. L’alfiere della Ducati Mooney VR46 ha sbagliato il punto di frenata della prima curva subito dopo la partenza e ha centrato il compagno di squadra Marco Bezzecchi, compromettendone la gara.

Il pesarese ha finito anzitempo la gara veloce e tra l’altro si è infortunato: frattura alla clavicola sinistra, è stato dichiarato “unfit” e domani non potrà correre il Gran Premio. Fine settimana da dimenticare per il fratello minore di Valentino Rossi, che spera di recuperare al meglio per i prossimi appuntamenti di questo intenso finale di stagione.

Luca Marini non sarà l’unico a non presentarsi sulla griglia di partenza per la gara di domani sul tracciato nei pressi di Nuova Delhi. Anche Alex Marquez non potrà scendere in pista, perché nel brutto incidente avuto nelle qualifiche (un violento high-side nel Q1) ha rimediato la rottura di tre costole.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo