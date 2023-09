Motomondiale, GP Giappone 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Parola d’ordine: non sbagliare. Sarà un weekend estremamente importante quello che si svolgerà da venerdì 29 settembre al 1 ottobre a Motegi, circuito che ospiterà il Grand Premio del Giappone, quindicesima tappa del Motomondiale 2023.

In tutte le tre classi infatti la situazione in ottica classifica si presenta in modo oltremodo delicato: in Moto3 infatti ci sono tre piloti raccolti in un solo punto: stiamo parlando di Holgado, Sasaki e Masià. In Moto2 invece Tony Arbolino, apparso in ripresa a Nuova Dehli, è intenzionato a riprendere la sua corsa per cercare di riacciuffare il leader Pedro Acosta.

Nella MotoGP invece sarà fondamentale per Francesco “Pecco” Bagnaia rimanere concentrato per cercare di arginare la riscossa di Jorge Martin realmente intenzionato a ribaltare tutto proprio in questa parte finale di stagione.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni sessione, e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili gratis in diretta e in chiaro qualifiche e Sprint Race del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno trasmesse in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà assistere a qualifiche e Sprint Race del sabato in diretta, mentre le gare domenicali saranno in differita. OA Sport, come di consueto, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del fine settimana nipponico.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 29 settembre

Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 06.15-06.50 Prove libere 2 Moto3

Ore 07.05-07.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 08.00-09.00 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 30 settembre

Ore 01.40-02.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 02.25-02.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 03.10-03.40 Prove libere MotoGP

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 05.50-06.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 06.15-06.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 06.45-07.00 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 07.10-07.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 08.00-08.45 Sprint Race MotoGP

Domenica 1 ottobre

Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP

Ore 05.00-05.35 Gara Moto3

Ore 06.15-06.55 Gara Moto2

Ore 08.00-08.50 Gara MotoGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per qualifiche e Sprint Race, le gare domenicali in differita

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo