Superbike, Alvaro Bautista: “Due vittorie importanti dopo quanto successo sabato. Devo rimanere umile”

Alvaro Bautista vede le “streghe” con la caduta in Gara-1 del Gran Premio di Aragon, terzultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023, quindi si scuote e vince prima la Surpole Race, quindi Gara-2 rimettendo 47 lunghezze tra sé e Toprak Razgatlioglu. A questo punto per il campione del mondo in carica sarà sufficiente chiudere con un +15 il round di Portimao per completare il bis iridato.

Il finale del weekend del MotorLand ha riportato il sorriso sul volto del ducatista che, invece, con la caduta della prima manche aveva ulteriormente complicato le cose. Il suo commento al sito ufficiale della SBK: “Queste due vittorie mi rendono davvero contento. Era da Misano che non vincevo due gare la domenica! Sono contento, specialmente oggi, dato che sono riuscito a fare un reset da ieri. In Superpole Race è stata bellissima la lotta che ha visto protagonisti me, Jonathan e Toprak”.

“Abbiamo fatto una gran gara con tre gomme diverse al posteriore – prosegue – e quindi il livello era davvero alto. Il passo era davvero veloce, ho avuto delle ottime sensazioni e alla fine sono riuscito a sorpassarli entrambi all’ultimo giro. Pensavo di poter lottare per la vittoria e ci ho semplicemente provato senza pensare a nient’altro. Sono contento dato che ho fatto del mio meglio”.

Bautista completa la sua analisi: “Non è stato un weekend facile ma è stato bello per il feeling della moto e dobbiamo continuare a lottare; non possiamo fare altri errori. In questo weekend ho imparato tanto, soprattutto che se ti trovi bene su una pista non puoi avere una confidenza al 100%. In gara tutto è possibile e tutto può succedere. Penso ci serva maggiore umiltà e provare a restare concentrati senza rilassarci”.

Foto: Valerio Origo