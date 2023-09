MotoGP, Jorge Martin: “Oggi Bezzecchi era imbattibile per la pole. Per la Sprint Race occhio a curva 1”

Jorge Martin si mangia le mani dopo aver conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’India, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Pramac era il grande favorito per conquistare la pole position, ma un sontuoso Marco Bezzecchi gliel’ha soffiata proprio in extremis.

Lo spagnolo si è fermato a 43 millesimi dal limite imposto dal portacolori del team Ducati Mooney VR46, ma è stato comunque in grado di precedere Francesco Bagnaia. Al termine della Q2 “Martinator” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se credevo alla pole position? Ci credo sempre, ma oggi Bezzecchi è andato davvero fortissimo, come sta facendo lungo tutto il corso del fine settimana. Dal mio punto di vista sono soddisfatto perchè stiamo continuando a compiere passi in avanti”.

Cosa attendersi dalla Sprint Race? “Con la gomma media sono andato bene e penso si comporterà nella giusta maniera anche nella gara odierna. Speriamo che in partenza non succeda nulla. La direzione gara è stata avvertita. Se ce la giocheremo noi 3? In questo momento stiamo guidando davvero fortissimo e siamo ad un ottimo livello. Speriamo in una bella corsa, ma occhio al caldo, che sarà davvero torrido”.

A questo punto tutta la concentrazione si sposta in direzione della Sprint Race che scatterà alle ore 12.00 italiane (le ore 16.00 locali). Chi piazzerà la prima “zampata” del fine settimana del Gran Premio d’India?

Foto: Valerio Origo