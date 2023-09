MotoGP, Jorge Martin non si accontenta: “Credo di avere ancora margine per domani”

Jorge Martin è il grande protagonista del sabato in pista a Misano Adriatico nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023.

Lo spagnolo del Team Ducati Pramac ha fatto un giro da urlo questa mattina per prendersi la pole position e ha dominato la Sprint Race, concludendola davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Palpabile la sua soddisfazione nelle parole nel post-gara rilasciate nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo: “Sì, oggi è stata una giornata pazzesca: la pole position con il record della pista e poi mi aspettavo dei primi giri un pochino più difficili“.

Il nativo di Madrid prosegue: “Poi Marco Bezzecchi mi ha spinto al massimo e io sono dovuto arrivare al limite per rimanere davanti e mantenere il distacco per tutta la gara. Felicissimo di aver vinto oggi, ma spero di migliorare ancora in vista di domani perché mi sento ancora più forte e credo di avere ulteriore margine“.

