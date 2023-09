MotoGP, Jorge Martin: “Contento per la pole, nella Sprint Race sarÃ  battaglia con Bagnaia e Bezzecchi”

Sorride, e ne ha ben donde, Jorge Martin dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha stampato un clamoroso 1:43.198 risultando il più veloce della Q2.

Alle sue spalle Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che si è fermato a 171 millesimi di ritardo dal suo rivale numero uno nella corsa al titolo, mentre è terzo Jack Miller (Red Bull KTM) a 353 millesimi. Quarto tempo per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 426 millesimi quinto per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 511, sesto per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 610, subito davanti a Marc Marquez (Repsol Honda) settimo a 614. Ottave e none le due Aprilia di Maverick Vinales (+0.617) e Aleix Espargarò (+0.624), mentre è decimo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 653.

Lo spagnolo, al termine delle qualifiche odierne, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo risultato. Abbiamo svolto un grande lavoro soprattutto pensando ai dettagli e, come sempre, non è semplice. Queste qualifiche hanno confermato che abbiamo compiuto un grande step e anche sul fronte del passo gara mi sono sentito in ottima forma. Questa mattina ho girato tanto con gomme usate e pieno di benzina. Chi temo oggi? Come sempre Bagnaia e Bezzecchi saranno della partita, con il romagnolo che ha messo in mostra un ottimo passo gara”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race delle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali). La gara di domani vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 08.00.

Foto: LiveMedia//CordonPress