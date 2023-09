MotoGP, inizio ritardato del warm-up in India: cosa Ã¨ accaduto al Buddh International Circuit

Una situazione surreale. Alle 07.40 italiane avrebbe dovuto prendere il via il warm-up del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. L’attività sul Buddh International Circuit però non è iniziata e le motivazioni in un primo momento non erano affatto chiare.

Nei fatti, gli addetti alla pista erano ancora a lavoro, in grosso ritardo rispetto alla tabella di marcia relativamente allo schedule domenicale. Non una novità nel weekend, ricordando anche quanto accaduto nei giorni di prove, con i commissari nelle loro postazioni non nei tempi giusti.

Dalle informazioni raccolte da Sky Sport, la causa di quest’ultimo contrattempo è da ricollegare a un camion che ha perso olio sulla pista. La zona interessata è la prima curva. Un qualcosa che non si era mai visto e ha portato all’inizio del turno alle 08.05 italiane.

Foto: Valerio Origo