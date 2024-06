Volley, l’Italia torna a vincere in Nations League: Lavia lancia il ribaltone, USA schiacciati 3-0

L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-0 (25-23; 26-24; 25-20) ed è tornata alla vittoria nella Nations League di volley maschile dopo lo scivolone rimediato nella notte contro la Francia al tie-break. I Campioni del Mondo si sono prontamente ripresi a Ottawa (Canada) e hanno infilato il quinto successo nel prestigioso torneo internazionale itinerante, confermandosi così in testa alla classifica generale insieme alla Polonia (cinque affermazioni e 15 punti).

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno compiuto un altro passo verso la qualificazione alla Final Eight e hanno acquisito ben 10,31 punti nel ranking FIVB, superando gli americani al secondo posto e avvicinandosi ulteriormente alle Olimpiadi di Parigi 2024 (al termine della fase preliminare della Nations League verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi). Stasera l’Italia si è resa protagonista di una doppia rimonta: nel primo set dal 13-16 e 19-21, nella seconda frazione dal 16-20 e annullando un set-point.

Prova di lusso da parte degli schiacciatori Daniele Lavia (15 punti, 3 ace) e Alessandro Michieletto (10 punti), in doppia cifra anche il centrale Gianluca Galassi (10 punti, 3 muri) affiancato in reparto da Roberto Russo (6). Regia impeccabile del capitano Simone Giannelli (6 punti, 2 ace), alternanza tra gli opposti: Yuri Romanò ha iniziato la partita (4 punti), venendo sostituito da Alessandro Bovolenta (5 punti) a partire da metà secondo set. Buon lavoro del libero Fabio Balaso. Agli USA non sono bastati il bomber Matt Anderson (6), il martello Aaron Russell (6), lo schiacciatore Torey Defalco (8) e il centrale Max Holt (8).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Un paio di errori di Defalco regalano all’Italia il primo break dell’incontro (8-6), ma è lo stesso Defalco a riscattarsi con un muro su Romanò che poi commette invasione (8-8). Staffilata di Anderson dalla seconda linea e muro di Holt su Romanò (9-11), ma due muri di Galassi su Defalco valgono il pareggio a quota 11. Gli USA alzano il ritmo e provano a scappare via con parallela di Russell, primo tempo e muro di Jendryk (13-16). L’Italia non molla la presa e pareggia in un lampo: pallonetto di Lavia, ace di Russo, fiondata di Lavia (18-18). Sul 19-21 gli azzurri ruggiscono: primo tempo di Galassi, ace di Lavia, invasione di Defalco e muro di Galassi su Holt per il 23-21. Russell pareggia a quota 23 con un impeccabile uno-due, ma Michieletto rumoreggia con una grandiosa pipe e poi Defalco sbaglia la pipe.

Il secondo parziale è equilibrato fino al 6-6, poi Defalco firma un pallonetto, Lavia sbaglia e Jendryk trova l’ace del 9-6. Primo tempo di Holt e parallela di Defalco, gli USA si issano sul +4 (11-7) e Bovolenta subentra a Romanò. Il giovane opposto serve in rete e poi attacca out (8-13), ma l’Italia non demorde e si riporta sotto con un diagonale di Lavia, un sigillo di Giannelli su alzata di Michieletto e un mani-out del martello (12-13). Gli USA riescono a riallungare immediatamente con una parallela di Russell, un muro di Jendryk su Bovolenta e un ace di Anderson (13-17), che poi dalla seconda linea firma anche il 20-16.

Il set non è però finito: primo tempo di Galassi, errore di Defalco, ace di Lavia ed errore di Anderson per il 21-22. Sbertoli serve in rete, ma poi una pipe di Lavia e una stoccata di Michieletto valgono il pareggio a quota 23. Giannelli forza troppo e concede un set-point agli USA, prontamente annullato da Lavia in pipe (24-24). Lo stesso Lavia si esalta con un pallonetto, l’Italia si procura un set-point e lo concretizza con un pallonetto di un Lavia in versione indemoniata.

L’Italia parte a razzo nella terza frazione con l’ace di Lavia, una sette profonda di Galassi, una staffilata di Michieletto e un colpo di Russo (5-1). Bovolenta si mette in bella mostra con una parallela e un mani-out (9-5), poi Lavia conferma il vantaggio con un mani-out (10-6). Michieletto divampa e Lavia non si tira indietro in pipe (13-9). La sette profonda di Holt e un pallonetto riavvicinano gli americani (13-11), che poi rimangono in scia e agguantano il pareggio a quota 17 con l’ace di Muagututia. L’Italia non si scompone e riallunga di forza: mani-out di Bovolenta, primo tempo di Russo e ace di Galassi per il 20-17. Giannelli sale in cattedra con una magia di seconda e due ace consecutivi (24-18) e l’Italia vince in maniera nitida.