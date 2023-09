MotoGP, risultati e classifica warm-up GP San Marino 2023: Bagnaia davanti su Bezzecchi e Martin

Si è appena concluso il warm up del GP di San Marino, valido come dodicesimo appuntamento del Motomondiale. MotoGP in scena per testarsi in vista della gara: dieci minuti per chiudere qualche piccolo accorgimento in attesa di una corsa dai mille temi.

Al comando c’è Francesco Bagnaia, che con il suo 1’31″785 dimostra una volta di più di non temere nemmeno i guai di natura fisica, quelli che (per forza di cose) si porta dietro dallo scorso fine settimana. Dietro di lui Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin, tutti sulle Ducati variabilmente dipinte.

Non si segnalano particolari situazioni di pericolo. L’unico brivido (minimale) riguarda una bandiera gialla nel settore 2, con caduta di Pol Espargaro in curva 8, la terza in due giorni.

Va ricordato che sarà Martin oggi a partire in pole position, davanti proprio a Bezzecchi e Bagnaia. Quest’ultimo, però, può godere di un vantaggio di 50 punti nella classifica mondiale, un margine di assoluta tranquillità (almeno per il momento).

CLASSIFICA WARM UP GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

1 Bagnaia 1:31.785

2 Bezzecchi 1:31.916

3 Martin 1:31.931

4 Binder 1:32.078

5 Nakagami 1:32.084

6 Zarco 1:32.101

7 Fernandez 1:32.178

8 Pirro 1:32.190

9 Vinales 1:32.223

10 Morbidelli 1:32.226

Foto: Valerio Origo