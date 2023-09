MotoGP, il calendario della lunga tournÃ© in Asia e Oceania: 7 GP dall’India al Qatar: tutte le date

Francesco Bagnaia si trova al comando della classifica del Mondiale MotoGP con 283 punti al termine del weekend di Misano. L’alfiere della Ducati ufficiale ha conquistato un doppio terzo posto nel GP di San Marino e ha limitato i danni dopo il terribile incidente in cui era incappato settimana scorsa a Barcellona. Il ribattezzato Pecco ha stretto i denti ed è andato oltre il dolore, salendo sul podio sia nella Sprint Race che nel consueto Gran Premio della domenica.

Il Campione del Mondo in carica vanta ora 36 punti di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, che si è imposto in entrambe le prove sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli e ha sensibilmente ridotto il ritardo in graduatoria L’iberico della Ducati Pramac sembra essere l’avversario principale del piemontese sulla strada che conduce verso il secondo titolo iridato consecutivo, anche se non va dimenticato Marco Bezzecchi, ora a 64 punti di ritardo dal connazionale.

Il Mondiale MotoGP si deciderà dunque nella lunga trasferta tra Asia e Oceania che ci terrà compagnia nei prossimi due mesi: ben sette Gran Premi andranno in scena fuori dall’Europa ed è qui che il campionato assumerà la sua reale fisionomia prima della grande chiusura a Valencia. Francesco Bagnaia sarà chiamato a difendersi nei prossimi appuntamenti, sperando di recuperare la miglior forma fisica e cercando di rintuzzare lo scatenato Jorge Martin, sempre più solido e convinto dei propri mezzi.

Si tornerà in gara il 23-24 settembre con il GP d’India a Buddh, grandissima novità del calendario. La settimana successiva (30 settembre-1° ottobre) spazio al tradizionale GP del Giappone a Motegi. Micidiale trittico a ottobre: GP dell’Indonesia a Mandalika il 14-15, GP d’Australia a Phillip Island il 21-22, GP di Thailandia a Buriram il 28-29. A chiudere la trasferta in Oriente saranno il GP della Malesia a Sepang (11-12 novembre) e il GP del Qatar a Lusail (18-19 novembre). Attenzione anche alla variabile meteo: soprattutto in Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia e Malesia la pioggia è una costante e bisognerà farci i conti. Il Mondiale MotoGP si concluderà il 25-26 novembre a Valencia.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2023: LUNGA TRASFERTA IN ASIA E OCEANIA

23-24 settembre GP d’India a Buddh

30 settembre-1° ottobre GP del Giappone a Motegi

14-15 ottobre GP d’Indonesia a Mandalika

21-22 ottobre GP d’Australia a Phillip Island

28-29 ottobre GP di Thailandia a Buriram

11-12 novembre GP di Malesia a Sepang

18-19 novembre GP del Qatar a Lusail

25-26 novembre GP della Comunitat Valenciana a Valencia

Foto: Valerio Origo