MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi a Misano. Due podi in Moto2 e diverse cadute

Nel prossimo fine settimana il Motomondiale ci proporrà una delle tappe più attese. Si correrà, infatti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento della stagione in MotoGP. Lo scenario, ovviamente, sarà quello del tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, e uno dei piloti più attesi non potrà che essere Marco Bezzecchi, che è nato e vive a pochissimi chilometri dalla pista romagnola.

Nonostante questo, il rapporto per il portacolori del team Ducati Mooney VR46 con Misano è di odio-amore. Mai un successo, solamente due secondi posti ai tempi della Moto2, quindi diverse cadute, specialmente ai tempi della Moto3. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti di Marco Bezzecchi sul circuito di casa.

I PRECEDENTI DI MARCO BEZZECCHI A MISANO

2017 – Marco Bezzecchi esordisce a Misano nella gara di Moto3 ma non la conclude, cadendo dopo 13 giri. Successo per Romano Fenati davanti a Joan Mir e Fabio Giannantonio

2018 – Capitolo 2 per il “Bezz” sulla pista di casa, ma ancora una caduta, sempre in Moto3, questa volta dopo 21 giri. Successo per Lorenzo Dalla Porta davanti a Jorge Martin e ancora un terzo posto per Fabio Di Giannantonio.

2019 – Il pilota riminese passa in Moto2, ma il risultat non cambia. Ancora una caduta a Misano dopo soli 6 giri nella corsa vinta da Augusto Fernandez che precede Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez.

2020 – Nell’anno del Covid sono 2 le gare che si disputano sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini arriva uno splendido secondo posto per il romagnolo in una tripletta italiana. Vince Luca Marini con 799 millesimi sul “Bezz” e 897 su Enea Bastianini. Nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna, poi, ancora un secondo posto per Bezzecchi che chiude a 720 millesimi da Enea Bastianini, mentre completa il podio Sam Lowes.

2021 – Anche in questa occasione due gare a Misano. Nel Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, il pilota di casa non va oltre il quinto posto nella gara vinta da Raul Fernandez davanti a Remy Gardner e Aron Canet. Nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna, invece, arriva una caduta al giro numero 22. Al traguardo successo di Sam Lowes che precede Augusto Fernandez e Aron Canet.

2022 – Arriviamo a 12 mesi fa. Nella gara vinta da Francesco Bagnaia su Enea Bastianini e Maverick Vinales, il padrone di casa all’esordio in MotoGP chiude 17° a oltre 50 secondi.

Foto: Valerio Origo