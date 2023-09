MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia a Misano. Per ‘Pecco’ 3 vittorie, a cui se ne aggiungono 2 sfumate sul più bello!

Il 10 settembre sarà il giorno della penultima gara europea del Mondiale di MotoGP, che farà ritorno nel Vecchio continente solo a fine novembre. Il palcoscenico del saluto all’Europa prima di intraprendere una lunga trasferta in Oriente avverrà con il Gran Premio di San Marino, che come d’abitudine si disputerà sul tracciato di Misano Adriatico, con il quale Francesco Bagnaia ha un grandissimo feeling.

Gli esordi, per la verità, non sono memorabili. Nei quattro anni in Moto3, il piemontese ottiene un discreto 8° posto nel 2015, attestandosi nel gruppo di centro classifica. Nelle due stagioni precedenti e in quella successiva si registrano un paio di ritiri e un arrivo fuori dalla zona punti. Dettagli, perché già con il passaggio in Moto2 lo spartito cambia radicalmente.

Nel 2017 si corre sotto un diluvio. Pecco passa sotto la bandiera a scacchi per 4°. Il piazzamento si tramuta in podio a tavolino un mese dopo, quando Dominique Aegerter viene squalificato perché un campione di olio prelevato dalla sua Suter risulta “non conforme”. Una top-three solo formale, a cui però fa seguito quella reale del 2018, quando Bagnaia trionfa alla sua maniera. Parte bene dalla pole position e mena un ritmo insostenibile per chiunque, restando in testa dall’inizio alla fine.

Capitolo MotoGP. Nel 2019, all’esordio nel pinnacolo del Motomondiale, il piemontese cade. Nel 2020 c’è un double header. Il 13 settembre, nel GP di San Marino, Pecco si distingue in positivo, giungendo 2° e conquistando il primo podio della carriera in top-class. Potrebbe andare ancora meglio una settimana dopo, nel GP di Emilia Romagna. Bagnaia domina e sembra avviato verso il primo successo nella classe regina. Purtroppo, però, si stende tutto da solo a pochi giri dal traguardo. Errore di gioventù.

Si corre due volte anche nel 2021. Il 19 settembre è tutto perfetto per Pecco, che ripete in MotoGP quanto fatto in Moto2. Parte dalla pole position, comanda dal primo all’ultimo giro e trionfa. Il 24 ottobre, viceversa, il piemontese inscena un gran duello con Marc Marquez. Purtroppo Francesco sbaglia e vola fuori pista proprio quando lo spagnolo si sta arrendendo.

Anche nel 2022 si assiste a un emozionante testa-a-testa. Stavolta, però, con Enea Bastianini. I due coetanei se le suonano di santa ragione, facendo trattenere il fiato a migliaia di appassionati. Nonostante una sfida sul filo del rasoio, tutto fila liscio e la spunta proprio Bagnaia, che incamera la seconda vittoria della carriera nella classe regina, la terza tout-court.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo